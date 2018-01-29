南韓：1架中國軍機今一度飛入南韓防空識別區

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中時

南韓聯合參謀本部（韓聯參）今天表示，南韓空軍於今早9時30分許（當地時間）發現1架中國軍用飛機從離於島西南部進入南韓防空識別區（KADIZ），韓軍緊急出動戰鬥機前往該空域進行巡航。

韓聯社報導，聯參表示，中方的1架軍機於當地時間上午9時55分許從離於島東南方向飛離南韓防空識別區，飛入日本防空識別區（JADIZ）後，於下午2點5分許從離於島以西的南韓防空識別區週邊空域朝著中國方向飛回。

據悉，飛入南韓防空識別區的中國軍機可能是Y-8系列運輸機或電子戰機。軍方人士表示，正在核實中國軍機的確切機型。韓聯參表示，韓軍在離於島西南方向發現不明飛行器後緊急出動戰鬥機，認定中國軍機飛入後，採取伴飛等正常的戰術措施，直至其完全離開南韓防空識別區。

去年12月18日也曾有包括轟炸機和戰鬥機的5架解放軍軍機闖入南韓防空識別區。韓聯社稱，這是中國軍機時隔約40天再次進入南韓防空識別區。2017年12月18日，中方5架軍機曾飛越蘇岩礁靠近南韓防空識別區。

蘇岩礁位於中國東海,並處在中韓專屬經濟區重疊區域。中國外交部曾多次表示,蘇岩礁是孤立的水下暗礁,不是領土,中韓之間就此不存在領土爭議,這是中韓雙方的共識。

(中時)

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