勒斃父親太入戲 女星3年走不出來

梁雍婷殺青後仍難抽離情緒。（双喜電影提供）

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梁雍婷爆發力驚人。（双喜電影提供）

由弒親實案改編電影《藍天白雲》，讓包括鄧麗欣、梁雍婷等人皆一度難以走出各自角色的沈重與壓抑，而拍攝期間演員更因為過於入戲，讓飾演被女兒勒斃的演員陳哲民斷片昏迷嚇壞劇組。大膽切入人性，卻又冷靜鋪排調性的導演張經緯，更被《無間道》編劇莊文強稱讚《藍天白雲》具有擅長社會議題的歐洲導演麥可漢內克般的張力，令他驚喜。

《藍天白雲》有不少資深戲劇演出前輩，也有令香港影壇為之眼睛一亮的影壇新血，其中飾演冷血謀殺父母的梁雍婷，更是被視為今年香港電影金像獎「最佳新演員」熱門人選。梁雍婷在電影裡的角色看似柔弱，角色更設定患有先天性心臟病，甚至在學校還會關懷更弱勢的同學，居然在導演張經緯的劇本安排下，冷靜地唆使同學協助犯下弒親重案！當重案組女警鄧麗欣調查偵訊時，也直言不諱自己預謀犯案，情節匪夷所思。

就讀大學電影學院表演系的梁雍婷，在拍攝《藍天白雲》時仍未畢業，作為她第一次演出電影便擔綱如此沈重的主演，梁雍婷表示在準備拍攝的5個月間，完全沈浸在角色陰沈裡面，她與鄧麗欣在警局裡接受偵訊的戲，兩個角色各自背負的沈重感，讓她們即使到電影上映了還是難忘，鄧麗欣便表示：「到現在問話室的畫面都時不時會浮現於腦海中，更會不自覺地起雞皮疙瘩。」

導演張經緯在《藍天白雲》5個月的拍攝準備期間，也針對殺人場面安排動作指導為演員排練。到拍攝當下，演員顧定軒與梁雍婷要勒斃戲中的父親，兩人由於太過入戲，也讓飾演父親的陳哲民一度數分鐘，陳哲民事後回憶表示：「這次真的斷片，前一刻還在掙扎，一張開眼已經被劇組工作人員圍住，超怕我真的被勒死！」

《藍天白雲》在2014年完成拍攝，梁雍婷殺青之後，沒料到沒法跟弒親角色抽離，甚至一度抗拒與劇組再接觸，感覺角色如影隨形，非常討厭自己，梁雍婷受訪時表示：「因為拍這部電影會不停勾起你的黑暗面，「原來做人可以做到這樣」，要面對自己原來也會這樣絕，有些事連自己也未必知道。」一直到去年電影受邀參加釜山影展，好不容易放下的情緒又要拾起，「我覺得《藍天白雲》是一塊很沉重的石頭，揹了三年，」但隨著電影終於上映，梁雍婷覺得自己變得更強壯了，更獲得香港影壇對她深具爆發力演出的驚艷！《藍天白雲》將於2月2日在台上映。

(中時)

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