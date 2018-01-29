走出舒適圈 「老屋勞動營」數十學子走進左營眷村同吃住勞動

2018年01月29日 17:16 中時 李義

老屋勞動營集體生活頗有軍事味，文化局長尹立還為代表披上值星帶。（文化局提供）

老屋勞動營的生活，沒有舒適床，只有打地舖的團體生活。（文化局提供）

簡陋的眷村廚房，學員們要自行料理三餐，體驗克難的眷村生活。（文化局提供）

大專校院建相關科系學生離開舒適圈，走進左營眷村，參加全國首見「老屋勞動營」，展開為期12天睡地舖、自行料理三餐、洗衣褲還要動手修繕老舊眷舍，體驗眷村文化的克難生活。

43位學員29日帶著行囊報到，開訓典禮也帶著軍事味道，由文化局長尹立親自為學員代表披上值星帶，象徵學員脫離家庭學校舒適圈、勇於挑戰自我，還共同宣讀十大生活守則，建立12天的團隊生活紀律。

文資中心主任李毓敏說，起初擔心學員會不適應，出現拖著大行李箱的場景，結果，學員都背著簡單行囊報到，顯然已有心理準備，要過上近半個月吃大鍋飯，集體行動生活的日子。報到後，學員的點心是熱騰騰的眷村手工包子與饅頭，接著就要開始完全投入眷村生活。

文化局規畫的課程內容軟硬兼具，軟的有讓學員逛眷村菜市場、打理三餐、煮飯、洗衣、倒垃圾，也有手作童玩、提燈夜遊、蚊子電影院、圍爐迎春、眷村童心趣等體驗。

硬的部分考驗著平日在校學習成果，走出理論進行實作更是重點，包括建築測繪、日式木構造解說、門窗拆解組裝、養灰瀝水、編竹夾泥牆、水泥瓦疊砌等實作課程。

文化局也安排以住代護修屋見學，讓學子與以住代護實際入住戶進行交流互動。

尹立表示，保存眷舍不只是為了眷村記憶的延續，頹圯的房舍更是現成的教材，學生了解過去歷史後，有助於提高未來投入保存老屋意願，讓眷村老屋成為修築經驗傳承育成基地。

首創以住代護的副市長史哲表示，以住代護系列計畫，「人才基地」讓眷村成為匯聚人才的縮小版世界聯合國，「全民修屋」讓入住者親自參與修復過程、挹注以住代護更多的愛，這次推出的「老屋勞動營」，將為高雄老屋修復覓生力軍、萌種子人才，讓眷村成為修築經驗傳承的育成基地。

(中時)