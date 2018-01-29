陳園淳深V嫁鴻海主管尪　高挑身材穿蓬裙怕變移動城堡

2018年01月29日 17:11 中時 高薔

禮服背部深V與開衩設計展露陳園淳的好身材。（圖／林莉婚紗提供）

陳園淳與老公相視而笑，甜蜜滿分。（圖／林莉婚紗提供）

陳園淳穿夢幻白紗進場，手挽老公幸福甜笑。（圖／林莉婚紗提供）

年代主播陳園淳28日晚間與大9歲的鴻海主管老公，在寒舍艾美酒店席開50桌甜蜜完婚；婚禮流程簡單，小倆口去除所有繁文縟節，沒有任何儀式，只希望與親友分享結婚喜悅。擁有171公分高挑身材的陳園淳，這次共穿了3套林莉婚紗手工縫製禮服，其中她最愛前後開深V的裸色玫瑰半透視禮服。她笑說：「這套很像我，它是同一塊布料製成的，簡單卻又很有舞台效果。」

說到婚紗，她表示因為自己身高偏高，一般新娘最愛的浪漫蓬裙禮服她都敬謝不敏，「沒辦法，我穿起來會像移動城堡啊。」雖然她也因此只能選擇魚尾、曳地款式的禮服，貼身的剪裁也顯露她好線條，她笑說這次婚禮還讓她發現，原來自己也有美麗臀線，「以前可能因為沒穿那麼貼身，以為自己是扁屁股，所以大家都說我是不是這次有偷墊。天地良心！我真的沒有墊屁股！」

而她這次婚禮選在晚上進行也是別有考慮，她說，一來因為晚上舉辦的話就不用早起化妝，「可以睡到自然醒，很不錯啊！」還自曝吃了2塊「胖老爹」炸雞和鬆餅，讓原本1公斤都沒胖的她開始擔心出狀況，所幸平安無事，「還好我有吃那餐，一直到晚上喜宴時都沒怎麼吃，也不會餓，就更不用擔心變胖。」

(中時)