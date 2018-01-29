《中時晚間快報》藍基隆市長初選協調 宋瑋莉：「成功不必在我」

2018年01月29日 17:11 中時電子報 中時電子報

◎藍基隆市長初選協調 宋瑋莉:「成功不必在我」

國民黨基隆市長初選28日爆發大烏龍，原先上午由前移民署長謝立功拿下民調第一，怎料下午卻因民調公司數據誤植，導致宋瑋莉出線，但宋卻從28日午後神隱至今。國民黨中央今（29）日下午2時許邀集謝、宋2人至國民黨基隆市黨部召開記者會，宋表示「成功不必在我」，語帶玩味，黨中央也將採2人協調方式進行。

◎日本核災食品解禁？ 衛福部：高風險積極管理

日本核災區地區食品輸台即將解禁！衛福部長陳時中今（29）日明確表示，核災事件發生已經很多年了，日本食品政策需要檢討，可能比照美國，改採高風險食品進行管制，不再以區域性限制日本核災地區食品進口。

◎陸是北極重要利益攸關方 將與國際共建冰上絲綢之路

中國國際問題研究院常務副院長阮宗澤在今日《人民日報海外版》頭版的評論文章稱，大陸是北極事務的重要利益攸關方，未來大陸將加強與國際社會合作，共建「冰上絲綢之路」。

◎劉德華2018年世界巡演 年底開跑

劉德華（華仔）去年1月在泰國發生摔馬意外，休養半年後才逐漸恢復工作，但原定去年底起跑的巡迴演唱會，卻必須忍痛取消。粉絲在焦急苦等一年後，華仔的經紀公司終於在今天（29日）宣布好消息，華仔的全新巡演將在今年耶誕節在香港紅磡體育館盛大舉辦，將持續唱到跨年，隨後將在大陸展開巡迴，台北場則目前「尚在規劃中」。

(中時電子報)