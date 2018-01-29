彰化再傳2肉鴨場染H5N2 撲殺1185隻肉鴨

彰化縣大城鄉與芳苑鄉再傳兩場肉鴨場感染禽流感。（謝瓊雲翻攝）

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彰化縣西南海線兩處肉鴨場確認感染Ｈ５Ｎ２亞型禽流感病毒，防疫人員進場執行撲殺作業。（謝瓊雲翻攝）
彰化縣動物防疫所人員29日到大城、芳苑兩處肉鴨場撲殺肉鴨。（謝瓊雲翻攝）
29日撲殺完成1185隻肉鴨，今年以來總計已撲殺2547隻肉鴨、及1萬2312隻土雞。（謝瓊雲翻攝）

寒流來襲，彰化縣養殖鴨隻不敵連續幾波冷鋒過境，再傳出芳苑鄉與大城鄉兩處肉鴨場感染H5N2亞型高病原性禽流感，動物防疫所人員29日進場撲殺1185隻肉鴨，總計已有二林、大城和芳苑鄉三處肉鴨場、一處土雞場感染。

動防所所長董孟治表示，這兩家禽畜農戶於1月22日申請上市前監測採樣，今日經家衛所確診感染，總計彰化已有三場肉鴨場感染H5N2亞型高病原性禽流感，但彼此並無地緣關係，皆為零星感染個案。

董孟治說，全縣肉鴨場上市監測工作已採樣送檢265場，其中發現處理3場案例場，由於鴨子本身就屬於保毒類動物，預期後續還會有業者申請上市前監測採樣，還可能有接續疫情傳出，呼籲養鴨業者保持警覺性，務必配合相關採樣監測作業。

動防所說明高病原性禽流感案例場撲殺清場後，需由動物防疫人員確認清潔消毒程序符合規定後，場區及禽舍至少應淨空21天以上，接著進行21天的哨兵家禽試驗，通過後才能復養。但復養之家禽必須要飼養於非開放式或密閉式禽舍中，以避免病毒入侵，確保家禽健康。另外，高病原性禽流感案例場其周圍一公里所有家禽場需進行採樣監測工作，連續三個月，以監測病毒是否有傳播之虞。

(中時)

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