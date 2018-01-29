宜縣將課徵「抽取水資源特別稅」 草案最快3月出爐

2018年01月29日 17:18 中時 胡健森

宜蘭縣政府地方稅務局29日邀請業者召開「宜蘭縣抽取水資源特別稅徵收自治條例」草案政策說明會，雖然業者在會中仍提出諸多疑慮，但地方稅務局長劉富美表示，以業者在會中所提出的意見來看，業者們應已有所準備，稅務局希望能在3、4月份縣議會召開臨時會之前就送進議會審議。

宜蘭縣政府擬開全國之先，訂定「宜蘭縣抽取水資源特別稅徵收自治條例」，針對縣內廠商課徵「抽取工業用水資源特別稅」，縣府地方稅務局長劉富美表示，宜蘭縣政府在6、7年前就開始研議，卻因為經濟部水利署當時也研議要徵收「耗水費」，縣府因而暫緩腳步，但這麼多年過去了，耗水費遲遲不見下文，縣府便在縣議會要求下重新研議討論。

在說明會中與會業者主要提出3點訴求，包括一旦未來經濟部水利署開始徵收「耗水費」，縣府的自治條例應跟著停止適用，同時希望縣府能給再給予業者一段緩衝時間，例如能在自治條例公布1年之後再正式實施，以及希望可以比照水利署訂定的耗水費收取草案，對於落實節水措施的企業主，政府能給予相關補助或獎勵。

劉富美表示，業者所提的意見內容也反映出這幾年來業者們其實已經有心理準備，對於業者們所提意見，稅務局會再逐一檢視，等草案定版後先送縣府法規會審查，之後再送進縣議會討論，最後再報請財政部審議。

劉富美強調，宜蘭縣政府所要課徵的是「抽取水的行為稅」，與規費不同，其最重要的精神是希望這些抽取地下水或地面水的工業製程用戶，能積極讓水資源做更有效率的運用，無論是「節水」或「水循環再利用」方面都能做得更徹底，並且減少因排放工業用水所造成的二次污染，另外縣府也考量到建築工程在施工時大量抽取地下水，導致發生地層下陷等地質改變，縣府也在考慮應否將此種情況一併納入課稅對象。

(中時)