雷倩：婦聯會就像被禿鷹狙擊 所有人都希望你們「趕快去死」

2018年01月29日 17:29 中時 張理國

婦聯會內部反對勢力反撲，簽署轉型行政契約生變，婦聯會主委雷倩表示，婦聯會現在就像是被一群禿鷹狙擊的公司；正在一個沙灘上，所有的人都希望你們「趕快去死」。雷倩沈痛呼籲會員支持簽署行政契約，並哽咽表示，如果簽約案沒有通過，「政府的鐵騎一定要走進婦聯會，她會跟所有成員一同站立，到最後一刻」。

婦聯會上月簽署行政契約備忘錄，31日的臨時會員大會將確認簽約案，不過，婦聯會內部反對勢力收取會員委託書反制，讓簽約案幾乎篤定無法通過。雷倩並說，有人寄出律師「警告函」說明當天會議可能有觸法之虞。

雷倩表示，這封信寫給婦聯會副秘書長汲宇荷的函中，對會務處理提出超越章程及人團法的要求，包括會務人員可能觸法、希望在會議決議時，用「記名投票」行使表決權，以及有關刑法偽造私文書、背信風險等法律警告；雷倩則說，記名投票等於是是亮票的行為，相關表決事涉婦聯會重大生死存亡，必需要以普通平等直接無記名方式進行，相關要求絕不接受，她也對於這封警告函表達遺憾，希望異議人士不要玩這種小動作，製造紛擾。

婦聯會原先簽署行政契約備忘錄，同意在一個月內將行政院契約草案送婦聯會會員大會通過，但在31日臨時會前夕，由反對勢力運作，幾成確定簽署行政契約案無法通過，雷倩在會議前夕舉行記者會，呼籲會員當要一定要排除萬難親自出席，但雷倩也說，對於婦聯會的生機無法樂觀，一旦簽約案無法通過，將執行「備案」，內容包括一旦黨產會進入婦聯會調查，員工要如何因應，內政部對組織祭出處分，進行中的服務要中斷如何處理。

雷倩說，婦聯會的善後極為困難，但她要強調，她不是會把城門打開棄城投降的人，如果政府的鐵騎一定要走進婦聯會，她會跟婦聯會同仁一同站立、到最後一刻。婦聯會有許多要準備、因應的可怕未來，但她會跟婦聯會上下同舟一命。

(中時)