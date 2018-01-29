新北兒童捷運優惠仍卡關 協商沒結果

2018年01月29日 17:25 中時 葉德正

新北捷運兒童優惠遭台北捷運卡關，新北市交通局29日與北捷開會協商，北捷堅持使用「數位學生證/兒童卡」模式，拒採可立即上路的「社福卡/兒童卡」，新北市交通局表示，哪種方式快就用何種方式，至少元宵節要上路，但因北捷與會人員未獲授權無法承諾，協商沒有結果。

新北市交通局強調，「新北兒童卡」是專供新北兒童使用的專用票卡，採全新記名方式製作，辨識度高且已完成樣卡，只要北捷同意，立刻就可印製執行。

交通局說，新北的「社福卡/兒童卡」模式，即兒童與老人、身障等社福卡搭乘捷運享有相同的半價優惠折扣，優惠差額全數新北市補貼，身分區別可以在新卡片製作完成時即設定好，且兒童與老人在外觀上即易辨識，完全不會造成混用與稽核困難之情形，無需大幅修改閘門系統，也是推行時程最快的方式。

但會中北捷公司卻以社福卡格式涉及設備顯示、後台資料管理等問題，仍建議以「數位學生證」模式辦理。

交通局指出，為維護新北兒童搭乘捷運半價優惠權益，目前仍以希望以農曆春節前2月14日實施為努力目標，而北捷公司則說，若使用數位學生證，系統修改及人員訓練等管理，可從原本的六個月縮短到三個月。

交通局表示，體諒北捷公司所承擔的營運與管理面壓力，新北可接受的最後期程是元宵節前（2月底）實施，若無法如期，也請北捷公司提出其他替代方案，如現場人工售票等方式替代，也呼籲北市長柯文哲為新北19萬學童權益把關。

(中時)