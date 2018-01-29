算盤打得精 陸傳可量產米17直升機發動機

2018年01月29日 17:28 中時電子報 楊幼蘭

中國與印度有邊境之爭，但是在採購米-17直升機上，卻是所見略同。據《印度斯坦時報》（Hindustan Times）等當地媒體近日報導，印度今年3月前將與俄羅斯簽署合約，採購48架米-17直升機。

而中國也是米-17直升機的愛用者，《戰略之頁》（Strategy Page）網先前曾報導，由於西藏有許多地區都超過海拔4,000公尺，因此對需要軍備能在當地運作的中國人來說，引擎在高溫與高海拔地區尤其耐用的米-17真是十分管用。

中國繼2016年末採購了包括6架米-17E在內的18架俄製直升機後，2017年中又採購了4架俄羅斯米-17E（Mi-17E） 「河馬」通用直升機，預定1年內交機。

最近中國媒體傳出，重慶天驕航空在進行某型發動機組裝及試車，署名為「小飛豬觀察」的評論指出，從從相關圖片來看，重慶天驕航空所組裝的，應該就是米-17直升機的發動機，這顯示中國已初步具備生產米-17直升機發動機的能力。

印度購買48架米-17合同金額高達11億美元（近320億台幣），平均單價約2,300萬美元（近7億台幣），但相較之下，中國在2014年購買55架米-171E直升機，合同金額為6.6億美元（近193億台幣），平均單價只有1,200萬美元（3.5億台幣）。

分析稱，印度引進米-17的價格比中國貴了一倍左右，分析指出，造成這個現象有多種原因，其中一個原因，可能就是兩者合同包含內容不一樣。中國引進米-17直升機，往往只有一些基本配置，而印度引進米-17應該包括機載航空電子系統、夜視系統、武器系統，零備件與維修保障服務等，而這些都是要錢的。

中國本身就有較強的直升機工業，能夠研製直-10這類先進武裝直升機，這樣為米-17提供自製夜視系統，武器及零備件等沒有太大技術困難，在後勤保障方面，對於俄羅斯依賴也不大。

由於中國引進米-17價格較低，以致中國不願意將其國產化。分析指出，新世紀初，中國相關單位曾經計畫引進技術生產米-17直升機，但經過評估之後認為，由於米-17直升機自製化需要引進俄羅斯相關生產技術專利、修建廠房和生產線等，這些費用都要列入直升機成本之中，米-17直升機自製化之後，價格可能比進口飛機還高。

而考慮到中國陸航已經確定研製10噸級直-20直升機，米-17將作為新機服役之前的過渡裝備，規模可能不會繼續擴大，難以達到理想量產效益，在這種情況下，中國相關單位放棄了米-17自製計畫。

不過，中國並沒有放棄對米-17關鍵系統與設備國產化努力，尤其是發動機。根據海外資料，中國陸軍航空兵約裝備了300架米-17直升機，以每架直升機2部發動機來計算，加上備用發動機，數字可以接近千具之多。

而米-17發動機是TV3-117系列，它是由俄羅斯克里莫夫設計局（Klimov）所研製，烏克蘭（Motor Sich）公司生產，上世紀90年代，針對俄製新一代武裝直升機和運輸直升機要求，克里莫夫設計局研製了TV3-117發動機最新改進型-TV3-117VMA-SB3，後來編號改為VK-2500。

大陸專家認為，這應該就是TV3-117VMA-SBM1V發動機。（YouTube截圖）

這種發動機採用了新技術和材料，配備了FADEC系統，性能比早期發動機有較大的提高，增強了直升機高溫高原性能，而馬達西奇公司又對VK-2500進行了改進，研製TV3-117VMA-SBM1V，它的性能比VK-2500又有所提高。

由於米-17是俄羅斯空天部隊的主力直升機，因此俄軍並不願意米-17發動機依賴境外廠家，從新世紀起，克里莫夫設計局開始著手在境內生產VK-2500渦軸發動機，而俄烏危機之後，更是對烏軍工企業採取餓死戰略，造成馬達西奇公司難以為繼。

考慮到TV3-117VMA-SBM1V渦軸發動機體現了俄羅斯與烏克蘭航空發動機工業在90年代技術成果，尤其是在材料、工藝等方面，對自製渦軸發動機可以提供借鑒，而且發動機國產化之外，還可以減少對進口發動機依賴，因此中國相關單位決定引進技術，自行生產TV3-117VMA-SBM1V渦軸發動機，然後進行國產化。

隨著中國引進早期米-17直升機逐漸老化，俄羅斯曾經向中國提出，將這些早期型號米-17進行升級，主要項目就包括換裝VK-2500渦軸發動機、新型航空電子系統等等，不過中國相關單位已經掌握了相關技術，可以自行升級米-17直升機，獨缺發動機，現在發動機自製化之後，中國完全可以自行升級米-17直升機，例如發動機換裝TV3-117VMA-SBM1V渦軸發動機、旋翼更新為複合材料旋翼、航空電子系統升級為以電腦匯流排為基礎的綜合航空電子系統、玻璃化座艙、鐳射慣導、衛星導航接收機、光電吊艙及飛行中夜視系統、地形跟蹤/氣象雷達等等，經過這樣升級後的米-17直升機高溫高原性能獲得有力提高，夜戰能力更強，整體性能可以與當今先進通用直升機相媲美，能夠適應2020年之後的戰場要求。

分析指出，考慮到國外米-17裝備規模較大，中國還可以把這套升級設備推向國際市場，在國際米-17直升機改裝和升級上加以競爭。

(中時電子報)