中油董座：桃園煉廠遷廠評估計畫已啟動 一年內完成規劃

友善列印
工商

桃園煉油廠工安事件引起遷廠聲浪，董事長戴謙表示，遷廠計畫一直有在評估進行，中油希望「先建後拆」，但須覓地確定才能規劃具體時程。目前已找了幾個地方在溝通；若能確定地點、獲准支持，將在一年內完成規劃。

戴謙無奈地說，其實，桃園煉油廠設備運作已久，老舊設備勢必會讓潛在安全危害係數升高，因此，中油原擬以汰舊換新方式，藉此提升運作效率與工安保護，但卻因遭逢地方反對，遲遲未有進展。目前除規劃縮小運作範圍，增添與外界的保護範圍，也期盼地方鄉親理解支持更新設備的安全考量。

桃園廠重油加氫脫硫工廠共有兩座，均已老舊，桃園煉油廠拆遷議題也已延續15年。2006年立院通過預算、2007年通過環評，2010年興建之際遭逢地方反對。中油去年擬投資384.6億元，重啟汰舊更新投資計畫案，藉此因應舊脫硫工場老化及降低空污，也召開地方說明會，但因當地居民希望整個桃園煉油廠都遷移，反對重建，以致計畫再度延宕。

對於桃園煉油廠是否要遷廠，戴謙指出，有跟桃園市多次溝通，未來也有可能縮小規模，相對減少空汙壓力，一旦找到適當的地點就能夠建新廠。只是目前還在覓地的過程，選址後才能把後續時程規劃出來，並且要在地的鄉親同意。以第三天然氣接收站為例，就算環評過關，也還有很多意見，不是馬上就能夠定案下來。

戴謙說，部分員工對遷廠也有不同想法，建議「不要搬，縮進去一點就好」。因為遷廠會讓員工面臨家庭分隔兩地、妻離子散等問題，員工也有苦處，我們要尊重地方的意見跟鄉親的意見，也要照顧我們的同仁，找到平衡的解決方法。

(工商)

五星級飯店公益牛排餐會 弱勢兒… 非虐童！媽顧攤把女兒放箱內 憂…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。