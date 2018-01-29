中油董座：桃園煉廠遷廠評估計畫已啟動 一年內完成規劃

2018年01月29日 17:45 工商 彭暄貽

桃園煉油廠工安事件引起遷廠聲浪，董事長戴謙表示，遷廠計畫一直有在評估進行，中油希望「先建後拆」，但須覓地確定才能規劃具體時程。目前已找了幾個地方在溝通；若能確定地點、獲准支持，將在一年內完成規劃。

戴謙無奈地說，其實，桃園煉油廠設備運作已久，老舊設備勢必會讓潛在安全危害係數升高，因此，中油原擬以汰舊換新方式，藉此提升運作效率與工安保護，但卻因遭逢地方反對，遲遲未有進展。目前除規劃縮小運作範圍，增添與外界的保護範圍，也期盼地方鄉親理解支持更新設備的安全考量。

桃園廠重油加氫脫硫工廠共有兩座，均已老舊，桃園煉油廠拆遷議題也已延續15年。2006年立院通過預算、2007年通過環評，2010年興建之際遭逢地方反對。中油去年擬投資384.6億元，重啟汰舊更新投資計畫案，藉此因應舊脫硫工場老化及降低空污，也召開地方說明會，但因當地居民希望整個桃園煉油廠都遷移，反對重建，以致計畫再度延宕。

對於桃園煉油廠是否要遷廠，戴謙指出，有跟桃園市多次溝通，未來也有可能縮小規模，相對減少空汙壓力，一旦找到適當的地點就能夠建新廠。只是目前還在覓地的過程，選址後才能把後續時程規劃出來，並且要在地的鄉親同意。以第三天然氣接收站為例，就算環評過關，也還有很多意見，不是馬上就能夠定案下來。

戴謙說，部分員工對遷廠也有不同想法，建議「不要搬，縮進去一點就好」。因為遷廠會讓員工面臨家庭分隔兩地、妻離子散等問題，員工也有苦處，我們要尊重地方的意見跟鄉親的意見，也要照顧我們的同仁，找到平衡的解決方法。

(工商)