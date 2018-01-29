酒後慘遭前男友老爸硬上？檢方調查事實卻是這樣

18歲少女指控酒後遭前男友老爸張男性侵，因罪證不足北檢29日將張男予以不起訴。(示意圖/達志影像)

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中時

18歲女學生「小芊」(化名)，失戀後找上大她30歲的張姓前男友父親外出遊玩散心，晚上還把男友老爹帶回家後上床辦事，事後卻反控遭到性侵，新北地檢署調查發現，張男當晚曾詢問小芊是否整天都在誘惑他？並在獲得小芊同意當他女友後才發生性關係，29日以罪證不足將他分不起訴。

檢方調查，小芊因為失戀傷心，2017年6月13日找上張姓前男友的父親訴苦，張男遂將他帶出遊玩散心，未料事後小芊卻向土城警方指控遭到性侵。

小芊表示，張男趁她酒後意識不清，已陷入不能抗拒狀態下，乘機在住處將她性侵得逞。

張男則辯稱，他因兒子的緣故認識小芊，兩人也曾吃過幾次飯，事發當天小芊表示因為失戀想出外散心，他原本要帶小芊去基隆夜市，但因為下雨才改到土城唱卡拉OK。

張男說，小芊在店裡喝了2瓶啤酒後起酒疹，為此他還央請老闆買「敏肝寧」，之後小芊表示可以回到她的住處，還向他表示很想有一個人這樣照顧她，張男這才詢問小芊是不是整天都在誘惑他？小芊當下也承認確有其事。

張男表示，他眼見小芊對己有意，才會更進一步詢問兒子的前女友是否願意當他的女人？小芊首肯後，兩人這才上床翻雲覆雨。

卡拉OK店老闆則證稱，當晚小芊的精神狀態正常，但因喝酒起酒疹，他還幫忙前去購買「敏肝寧」；小芊的朋友「小菁」也說，小芊曾向他透露當天表示願意當張男女友，兩人才發生性關係。

新北地檢署認為小芊案發時神智清醒，並未因為飲酒失去意識，遭到大她30歲的前男友老爹乘機性侵，29日以罪嫌不足將張男處分不起訴。

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(中時)

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