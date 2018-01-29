母雞產下帶花邊的怪蛋 村民說是哈雷彗星蛋

2018年01月29日 17:48 中時電子報 吳家詮

雞蛋再也平常不過，但蛋殼四周還有一圈皺摺花邊的雞蛋卻很少見。日前大陸鄉村一處農家的母雞，就下了這樣一顆「怪」蛋，引來不少村民前來圍觀熱議，有村民說這是顆「哈雷彗星蛋」。不過農家打碎這顆怪蛋後發現，怪蛋的蛋黃和普通雞蛋黃一樣，並沒有什麼差別。

據瞭解，這些母雞是這戶農家去年5月份專門為即將生孫子的媳婦補身體準備土雞蛋而買的雞苗，至今已經飼養8個多月了。平常這20多隻母雞就在田園裡放養，悠閒地吃著地上的稻穀和菜葉。

農家人說，「前陣子，我去天臺收雞蛋時，發現一顆雞蛋比普通的雞蛋還小，但是在蛋殼尖尖的那頭上包裹著一圈花邊，也不知是哪只雞下的蛋，長這麼大，我還是第一次見到這麼奇特的雞蛋。」

據大陸《南方都市報》報導，只見雞蛋呈白色，個頭小小的，乍看像一顆乒乓球從蛋殼裡頂出來，有點「蛋中蛋」的樣子，蛋殼四周還有一圈褶皺花邊，圖案十分清晰，用手摸上去凹凸分明。

消息傳出後，附近的村民們紛紛前來目睹難得一見的「花紋雞蛋」。「是不是母雞下蛋的時候擠壓產生的花紋？」、「我覺得應該是雙殼蛋，殼疊一起了，裡面的是軟殼。」、「真奇特，第一次見，不知這種蛋能不能吃。」村民就這樣你一言我一語的熱議道。這時，村裡有位年輕人拿出手機查閱了一下資料，說這是一顆「哈雷彗星蛋」。

這顆外形疑似「哈雷彗星蛋」的雞蛋到底和普通的雞蛋有什麼區別？準備了一個碗打算把雞蛋打開來一探究竟。結果大家發現，蛋黃和普通雞蛋黃一樣，並沒有什麼差別。

究竟是什麼原因導致母雞下出這樣奇特的蛋？據報導，查閱相關資料顯示，這與卵殼產生的過程有一定的聯繫，如果在產卵的時候因自身起因使產卵受到了影響，使卵殼產生的旋轉過程過長或過慢，雞蛋會發生比較稀罕的花紋和色彩，或是外形變得有些怪異。儘管雞蛋形狀有點怪異，但是並不影響食用。

新聞小檔案：

農村傳說哈雷彗星最接近地球時，母雞生下蛋殼有花紋的蛋，就會被叫做「哈雷彗星蛋」。（圖摘自大陸網站）

哈雷彗星蛋是指當哈雷彗星靠近地球時蛋殼上佈滿星辰花紋的蛋。2012年7月31日，江西九江市民王女士家中發現「彗星蛋」，蛋殼上佈滿奇異花紋。令人百思不解的是，哈雷彗星每次靠近地球時，地球上就出現神奇的彗星蛋，人們就把這種蛋殼上佈滿星辰花紋的蛋稱為「哈雷彗星蛋」。

(中時電子報)