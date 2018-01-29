非虐童！媽顧攤把女兒放箱內 憂正義魔人指責急澄清

2018年01月29日 17:48 中時電子報 林郁庭

年節要到了，一位全職媽媽臨時弄個小攤位做生意，由於攤位在夜市裡面，她只好弄個超級簡易的遊戲箱，把8個月大的女兒放在裡面玩耍。因為發現有婦人偷拍，這一位全職媽媽擔心被人正義魔人誤會而公審她虐童，搶先一步PO網說明。

該名媽媽在臉書「爆怨公社」發文解釋，年節要到了，臨時跟妹妹在夜市多弄個小攤位做生意，因為還要看顧小攤，因此只好把還在親餵的女兒帶在身邊。把收納箱布置成女兒的遊戲桶，讓還不會爬的女兒坐在裡面玩耍。媽媽透露，滿滿人潮經過時多半都會看女兒一眼，也有人湊近拍照或是和孩子玩，但也發現有一名婦人正在偷拍，當媽媽告知妹妹該情況時，還被對方擔憂問：「等等會不會有人說妳虐童」。

媽媽說她聽了覺得無言，令她在文末不解直問 3 次：「這樣讓她在裡面玩是媽媽我虐童了嗎？」媽媽也解釋因女兒很黏她且不給別人抱，這是可以讓小朋友安靜，又不用媽媽一直抱的方法。另外她也提到，女兒其實待在桶子內大概30-40分鐘就吵著要抱了，「半天的時間大概只願意坐2-3次，剩餘時間我都背在身上」。女兒手上拿的是無法使用的展示機，懶人夾上是播放連續唱歌跳舞的音樂，只有特定幾首歌她會抬頭看，大概都看1-2分鐘就不看了。

貼文一出，網友們紛紛留言鼓勵她自己的想法最重要，要她不要過於擔心，「工作真的不得已只能這樣，我也是工作兼一打二的媽媽」、「如果能好好在家帶孩子，誰希望孩子這樣跟自己在外面跑，不懂的體諒就閉上嘴巴」、「最討厭自以為是的正義魔人」、「媽媽辛苦你了！這是好方法+1」。

(中時電子報)