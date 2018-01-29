MLB》史坦頓透露：費南德茲生前邀一起去洋基

2018年01月29日 17:49 中時電子報 蔡銘仁

費南德茲(Jose Fernandez)前年發生船難身亡，頓失王牌的馬林魚全隊皆難過不已，如今事發至今已過1年多，史坦頓(Giancarlo Stanton)今(29日)出席年度獎項頒獎典禮時，透過費南德茲還在世時，曾預言他去年會打出60轟，並一起前進洋基。

史坦頓今天跟拿到美聯新人王的賈吉(Aaron Judge)，以及「沙胖」沙巴西亞(C.C.Sabathia)、總管凱許曼(Brian Cashman)和新任總教練波恩(Aaron Boone)一同出席頒獎典禮，並領到他的國聯MVP獎盃。這是史坦頓去年至今，首度以洋基人身分出席公開活動。

史坦頓獲此殊榮，想起過往他跟費南德茲曾相約一起前往洋基，「費南德茲曾跟我說，如果馬林魚不行了，他會成為自由球員去洋基，他要我也一起去。現在我真的在這，我帶著他的遺志前進紐約，很開心能到洋基。」

可惜的是，費南德茲預言史坦頓去年60轟，他最後打出59轟，差1轟才讓預言成真。儘管如此，史坦頓還是靠強悍打擊實力，替他掙得生涯首座國聯MVP，「很感謝投票給我的人，我想像過我能拿到這個獎，但想法沒成真前不會預想當下的感覺，聽到得獎讓我興奮得起雞皮疙瘩。」

(中時電子報)