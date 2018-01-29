台商涉助北韓運煤遭聲押 父親竟是前高院法官江國華

2018年01月29日 17:59 中時電子報 呂承哲 、中國時報記者/ 陳志賢 、中國時報記者/

前高院法官江國華與兒子江衡開設律崗聯合企業、黑航律投資控股公司，去年租用大陸貨輪至北韓南浦港載運價值300多萬美金的無煙煤4萬多噸，至越南錦普港外海佯稱越南煤販售，並偽造航行日誌掩人耳目，違反資恐防制法、偽造文書罪，檢調28日搜索江衡辦公室及住處7地，約談8人，訊後將江衡聲押禁見。據了解，本案是首起涉資恐法遭聲押案件。

至於身兼律崗、黑航律公司實際負責人江國華稱病未到案，檢調將擇日約談。江國華是司法官21期結業，曾任高院法官兼官長，因再審蘇建和3死囚案，判3人無罪而聞名，多年前曾被印尼礦商指控藉進口煤礦詐財。

檢調接獲線報，指律崗聯合企業、黑航律投資控股公司及英屬維京群島商某公司負責人江國華、江衡父子，涉嫌於去年8、9月間，透過大陸人士租用貨輪前往北韓南浦港口載送價值300多萬美金、4萬多噸無煙煤，以關閉衛星定位、購買不實產地證明，佯稱是越南生產的無煙煤。

江氏父子明知北韓遭聯合國制裁禁運，為掩人耳目，涉嫌偽造航行日誌等方式，將無煙煤運抵越南錦普港外海卸貨，並佯稱越南煤出售牟利，違反聯合國安全理事會制裁之決議。

北檢28日指揮調查局基隆站、國安處等單位70餘名調查官，兵分7路赴江衡等人住處以及律崗、黑航律等公司執行搜索，並同步拘提、傳喚江衡及2員工與5名證人共計8人釐清案情。

檢方訊後，認為江衡涉嫌重大，且有湮滅證據之事實、勾串證人之虞，昨向台北地院聲請羈押禁見，其餘2名員工則諭令10萬元交保。

(中時電子報)