寒流來襲！澆不熄遠東航空的愛心 學童機棚見學同歡

金門家扶中心學童抵達台北。（圖/遠航提供）

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學童聽修護員解說飛機構造與飛行原理。（圖/遠航提供）
學童與遠航副總經理盧紀融（圍格紋圍巾）及空服員合影。（圖/遠航提供）

今天遠東航空的機務棚場在低溫中迎接二十多位來自金門的小朋友，他們都是來自大小金門各個學校的優秀學生，在金門家扶中心與安德力旅行社的協助下，第一次搭飛機，第一次有機會到台灣來遊覽，有的學童甚至是清晨五點就起床從小金門先搭船到金門本島，再搭乘遠東航空的噴射客機抵達位於台北市區的松山機場。

在松山機場的接機大廳，每個小朋友都神采奕奕，非常期待這三天兩夜的台北遊學之旅，即便戶外下著雨、體感溫度不到十度，孩子們仍是精神抖擻地說：「比起金門，台北一點都不冷！」。

遠東航空發言人暨副總經理盧紀融表示，遠航一向熱心公益，得知有熱情的金門鄉親願意贊助孩童們免費到台北來進行寒假遊學之旅，遠航立即主動聯繫表達協助意願，對於第一次搭飛機的孩子們來說一切都是新鮮有趣的，尤其是在機棚的休息區用餐，還能近距離的看到飛機，真的是非常難能可貴的經驗。

遠航今天也特別安排機務處品管部的經理王生力用比較輕鬆活潑的方式為大家介紹遠航的歷史沿革、發展進程與現況，孩子們都很認真專注還會不時提問；遠航機務處飛機維修部也派出三位女性飛機修護員謝佳紋、倪千淯與簡暉娟，親自為小朋友講解飛機的構造與飛行原理等，大家都聚精會神地聽專業的解說，舉凡鼻輪、機翼、擾流板、發動機等，都可以近距離觀察其結構，對於有這樣難得的機會能夠到機棚參觀，孩子們都感到非常興奮與開心。

負責全程接待的安德力旅行社董事長楊紫玫表示，身為金門的子弟，很高興有這樣的機會能夠回饋金門的鄉親，尤其感謝遠東航空主動出面協助相關行程的安排，給孩子們一個難忘的回憶，也很感謝金門其他相關單位的協助，讓家扶中心的孩子也有機會到外地見習、開拓視野。

(工商)

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