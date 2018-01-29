中山工商僑生踢毽子賽 1秒92下快腳奪冠

2018年01月29日 18:00 中時 林宏聰

中山工商首度舉辦僑生踢毽子比賽。（校方提供）

踢毽子是越南校園風行的運動之一，高雄市私立中山工商僑生班學生共306人，全台最多，校方為慰藉東南亞僑生鄉愁，首度舉辦踢毽子比賽，從越南跨海買來比賽專用毽子，結果男子組冠軍、一年級學生林儲發1分鐘踢92下，「快腳」技驚全場。

中山工商僑生班導師陳雅玲說，毽子是由中國的蹴踘演進而來，越南幾乎人人會踢，不只小學校園內融入體育課程，舉辦個人賽、隔網對抗賽，平時也是街頭常見的社交運動，就算互不認識，幾個人聚在一起就能踢毽子交朋友。

陳雅玲見僑生經常踢毽子，向校方提出辦比賽的構想，校長林昭億全力支持，並表示踢毽子在東南亞國家是國民運動，今年首度選在過年前舉辦這項競賽，不僅讓不同國籍的僑生們互相較勁交流，也聊慰他們的思鄉之情。

中山工商7個僑生班共306人，包括越南、緬甸、馬來西亞、泰國、印尼等僑生皆報名參加，分成小組賽、團體賽，原本在越南是縣級毽子選手的學生，正式比賽時卻表現失常，紛紛敗下陣來，成為僑生之間議論話題。

個人賽1分鐘內計數，不限落地次數，練習時男子組最高紀錄才82下，正式比賽時選手們超越顛峰，來自越南同奈省的電一1班林儲發踢92下封王，同班同學、來自越南大叻的馮金翠君則以80下封后，兩人皆首度參加毽子比賽，臨時抱佛腳踢出好成績。

(中時)