SpaceX「地表最強火箭」下月升空 送特斯拉跑車上太空

友善列印
中時

美國太空探索技術公司SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）28日宣布，號稱「地表最強」的「獵鷹重型」（Falcon Heavy）運載火箭將於2月6日首度發射升空，馬斯克的一輛特斯拉（Tesla）電動跑車也會乘著火箭展開火星軌道漫遊。

馬斯克旗下的SpaceX一直致力於研發最新火箭，早在2011年，該公司就表示將在2013或2014年完成獵鷹重型運載火箭的研發工作，並發射上太空，但這個日期一直押後，如今這枚火箭將於佛羅里達州卡納維拉爾角甘逎迪太空中心的39A發射台升空。

造價高達9000萬美元（約台幣26億元）的獵鷹重型運載火箭是全球首款可重複使用的重型運載火箭，可將54噸有效載荷送入軌道，約相當於一架滿載的波音737飛機。這是目前運載能力最強的火箭，運載量僅次於1970年代美國太空總署用來登陸月球的阿波羅土星運載火箭（Apollo Saturn V）。

「獵鷹重型」的首次飛行將搭載馬斯克的一輛紅色特斯拉Roadster跑車，車上還會播放1969年大衛鮑伊的經典歌曲《Space Oddity》。這輛跑車的最終目的地是火星軌道，如果發射途中沒有發生爆炸，它估計可在宇宙裡待上10億年之久。

不過，此前SpaceX也有火箭發射失敗的紀錄。2016年，獵鷹9號運載火箭起火，造成發射台損毀。本次獵鷹重型運載火箭一再押後，如今終於準備好發射，外界也非常關注本次能否成功。

(中時)

澳洲設國防目標 拚全國十大國防… 撂狠話！韓防長：北韓若敢用核武…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。