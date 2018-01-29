SpaceX「地表最強火箭」下月升空 送特斯拉跑車上太空

2018年01月29日 18:44 中時 施施

美國太空探索技術公司SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）28日宣布，號稱「地表最強」的「獵鷹重型」（Falcon Heavy）運載火箭將於2月6日首度發射升空，馬斯克的一輛特斯拉（Tesla）電動跑車也會乘著火箭展開火星軌道漫遊。

馬斯克旗下的SpaceX一直致力於研發最新火箭，早在2011年，該公司就表示將在2013或2014年完成獵鷹重型運載火箭的研發工作，並發射上太空，但這個日期一直押後，如今這枚火箭將於佛羅里達州卡納維拉爾角甘逎迪太空中心的39A發射台升空。

造價高達9000萬美元（約台幣26億元）的獵鷹重型運載火箭是全球首款可重複使用的重型運載火箭，可將54噸有效載荷送入軌道，約相當於一架滿載的波音737飛機。這是目前運載能力最強的火箭，運載量僅次於1970年代美國太空總署用來登陸月球的阿波羅土星運載火箭（Apollo Saturn V）。

「獵鷹重型」的首次飛行將搭載馬斯克的一輛紅色特斯拉Roadster跑車，車上還會播放1969年大衛鮑伊的經典歌曲《Space Oddity》。這輛跑車的最終目的地是火星軌道，如果發射途中沒有發生爆炸，它估計可在宇宙裡待上10億年之久。

不過，此前SpaceX也有火箭發射失敗的紀錄。2016年，獵鷹9號運載火箭起火，造成發射台損毀。本次獵鷹重型運載火箭一再押後，如今終於準備好發射，外界也非常關注本次能否成功。

(中時)