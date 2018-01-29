陳建仁到東勢採果 橘農陳情「總統來也沒用！」

2018年01月29日 18:22 中時 王文吉

副總統陳建仁親自採摘茂谷柑。（王文吉攝）

果農盧永基（右二）向副總統陳建仁指導剝茂谷柑的技巧。（王文吉攝）

副總統陳建仁（右三）、台中市副市長林依瑩（右四）為東勢明正里茂谷柑代言。（王文吉攝）

明正里有台灣茂谷柑發源地之稱，盧治佑（右）加入青年加農，現從事有機蔬菜、柑桔及茂谷等種植。（王文吉攝）

茂谷柑進入產季，東勢果農透過篩果機分級包裝。（王文吉攝）

副總統陳建仁（右二）、台中市副市長林依瑩（右三）剝茂谷柑與眾人分享。（王文吉攝）

副總統陳建仁（左四）及客委會主委李永得（右三）出席東勢伯公照護站揭牌典禮。（王文吉攝）

橘農向陳建仁陳情。（王文吉攝影）

茂谷柑進入產季，副總統陳建仁29日到東勢區明正里採果，他還親自剝皮，分送給大家試吃，有農民趁機上前陳情表示「我們祖先從清朝來此開墾，政府遲遲不願放領河川地，導致發展受阻，馬英九來兩次都說『交辦』，一切攏是假！」陳建仁則表示「回去研究看看！」

陳建仁由副市長林依瑩陪同至東勢區信義長青快樂學堂參訪，也到青年加農學員盧治佑的果園訪視，參觀完篩果機運作過程後，由台中市農業局副局長蔡勇勝報告「青年加農、賢拜傳承」計畫，陳建仁頻點頭並豎拇指肯定「很棒！」隨後體驗採果樂趣，並與眾人分享。

明正里有台灣茂谷柑發源地之稱，果農張瑞吉及張明煌在眾人大啖茂谷柑時，上前陳情表示，他們來此耕作已有3、4代，種植600公頃茂谷柑，其中400公頃被政府認定是河川地，每分地收取1千多至2千元租金，因無法取得土地，不能興建停車場或廁所，致觀光發展受阻。

「我們被馬英九騙了兩次！」張瑞吉憤怒表示，馬英九來「long stay」兩次，都說「交辦」，至今未有下文，一切「攏是假」，拜託副總統能幫幫忙，希望能透過「公地放領」方式解套。陳建仁則表示，必需帶回研究

地政局長張治祥表示，河川地屬水利署所有，農民繳交的是許可使用費，若河川改道，劃出浮覆地，所有權則屬於市府，依農業發展條例中的農牧用地放租。地政局及農業局皆表示，「公地放領」政策早已停辦，若要放領依法無據，需由中央修法，才能解決用地爭議。

(中時)