「台灣國」陳儀庭控車遭警裝追蹤器 查另有其人

2018年01月29日 18:40 中時 李文正

台灣國成員陳儀庭被誤會在世大運丟擲煙霧彈，事發後2星期，陳修車時發現車底遭GPS追蹤器，陳認為是警方為了監控而安裝。士林地檢署調查，追蹤器由陳姓摔角冠軍所經營的保全公司安裝，陳姓負責人辯稱，因為陳儀庭的朋友，對他的朋友嗆聲，想要找嗆聲的男子，才會在陳儀庭的轎車上裝追蹤器，檢察官依妨害秘密罪將陳等3人提起公訴。

去年8月19日，世大運開幕式遭反年改團體丟擲煙霧彈，一度傳言是台灣國成員陳儀庭，而陳之前曾對南院故宮獸首倒漆、中正橋割破10多面國旗，引發軒然大波。

而44歲陳姓摔跤冠軍，自己經營保全公司，他聲稱因周姓友人8月30日在中山南路、濟南路口，遭到陳儀庭身旁的長髮男性挑釁，周找他幫忙找人，才會在陳的車上安裝追蹤器。

陳姓負責人以姊姊的名義申請門號，將SIM卡裝在追蹤器上，交給梁姓員工、周男安裝在後保險桿內，利用電腦顯示的定位功能，全天候監控陳儀庭的車輛位置、行經路線等資訊。

陳儀庭在9月5日修車時，發現一個手掌大的追蹤器，並懷疑是警方為了蒐證，想要知道他每次表達抗議訴求的位置，藉以事前安排警力，才會安裝追蹤器，陳儀庭在臉書上稱「警總再現！」

檢方調查，陳姓保全公司負責人提供追蹤器，梁姓員工負責把風、周姓友人負責安裝，3人觸犯妨害秘密罪，依法起訴，另外申辦門號是陳男的胞姊，辯稱門號辦給姪女使用，對於追蹤器並不知情，因而處分不起訴。

(中時)