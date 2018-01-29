拚少子化 樹德家商開辦多個特色班

樹德家商大手筆投資，請ACER打造專業電競教室。（樹德家商提供）

友善列印
中時
樹德家商大手筆投資打造專業電競教室，連教室外觀都散發著濃濃的電競風。（樹德家商提供）
樹德家商大手筆投資打造專業電競教室，連通往教室的電梯外觀都散發著濃濃的電競風。（樹德家商提供）

樹德家商107學年特色招生考試入學，推出智慧機器人應用、數位動畫、航空服務及韓式料理4特色班，同時新設電競科技班、影劇技術科、旅遊事務科、中餐廚師科及照顧服務科，培養學生多元智能外，也與未來就業市場無縫接軌。

樹德家商表示，時代潮流趨勢變化快速，學生的技能養成必須要跟上，才能與就業市場無縫接軌，因此針對市場趨勢增設相關特色班及新設科班。

各科班都有其重點課程，智慧機器人應用特色班強調動手做、跨領域、合作分享及主動學習的創客精神。數位動畫班結合動畫、影音剪輯數位媒技術。

航空服務專業課程則針對全球觀光、交通物流運輸及高雄擁有海空雙港優勢，培養切合實用的航空服務專業人才。

韓式料理特色專班則有校內實習飯店、韓國姊妹校交流參訪學習課程優勢，培育韓式料理專業人才，培養多元餐飲市場競爭力。

另針對已正式納入運動項目的電競產業，投入750萬邀請業界打造專業電競教室，做為電競科技班教學使用。

影劇技術科以培育影視配音、廣播製作、數位影音剪輯、數位攝錄實務、街頭表演、舞台燈光與實作、化妝造型、流行樂舞蹈專業人才為主。

旅遊事務科則與業界結合實務，培養旅遊產業基層核心能力。中餐廚師科學習中式台式各式料理。

照顧服務科針對老高齡化社會來臨，長照需求增加，以有44年歷史的幼保科的既有幼教基礎教育延伸活躍老化課程，並與鄰近社區結合，提供學生社區銀髮照顧實做場所。

(中時)

中山工商僑生踢毽子賽 1秒92下快… 流感高峰 高市166家診所假日不打…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。