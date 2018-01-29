全球他最扯! Red Bull花式扯鈴方庭良奪冠

2018年01月29日 18:15 中時電子報 林宋以情

2018Red Bull PAO一對一花式扯鈴大賽，馬來西亞方庭良奪冠。(公關提供)

自2015年創辦首屆一對一花式扯鈴大賽，Red Bull PAO一對一花式扯鈴大賽2018年「全球最扯」好手出爐，由來台多年的馬來西亞扯鈴高手方庭良，以獨門原創性在近千名觀眾呼聲中勇奪「扯林至尊」的最高殊榮。

今年Red Bull PAO 一對一花式扯鈴大賽首度廣發戰帖，開放世界扯鈴好手報名參賽，來自法國、馬來西亞、西班牙及日本共計16強於台北體育館互別苗頭，POWER（力量）、ACCURACY（準確度）、ORIGINALITY（原創性）三大要素為評分標準。

2018Red Bull PAO一對一花式扯鈴大賽，亞軍法國Alexis Lebvillon 。(公關提供)

奪冠的方庭良認為，台灣是花式扯鈴最棒的訓練環境，扯鈴經歷長達11年，前兩度叩關至尊失利，今年決賽對上來自法國的中生代扯鈴高手Alexis Levillon，以原創度極高的招式令場邊觀眾呼聲連連，且創意、準度令人拍案叫絕的技巧，終於一舉奪下扯林至尊頭銜。

評審趙志翰表示，方庭良這次拿出比賽的招式過往都沒看過，「結合道具展現RIGINALITY（原創性），且在ACCURACY（準確度）有高度提升，表現非常完整。」

方庭良熱淚盈眶地說，「每一位選手都非常強，透過Red Bull PAO這個舞台與各式好手碰撞火花，真正幫助我更上一層，因此我要將冠軍獻給每一位選手！」

(中時電子報)