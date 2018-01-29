中市長照服務推8大創新方案 中央也取經台中經驗

2018年01月29日 18:25 中時 盧金足

台中市衛生局長呂宗學29日在市政會議專案報告「台中長照服務創新遞送創新方案」，市長林佳龍表示，市府將老人健保補助排富，省下的經費投入在托老一條龍，做對事，走對的路，愈來愈清楚，還能創造就業機會，年輕人照顧老人，長照「老少配」是很好的景象，而且活躍老化，減少長照，讓長輩活的久也活的好。

呂宗學表示，台中市推動8項創新服務，配合健保署推動「出院準備服務」，由醫院進行評估，將失能病患轉介長照中心獲照護，市府推出「陪出院服務」減輕家屬壓力，現場進行診斷並量身訂製衛教宣導。

「衛生局當媒人，民政局當導遊！」呂宗學強調，長照服務結合民政局愛鄰守護隊，推動一站式長照服務平台，媒合民眾需求，鼓勵團體參與長照服務網絡，讓長照服務收案量與給付增加，未來居家是很重要的照護場域，居家、社區照護能完善，解決醫院壅塞問題。

民政局長周永鴻說，愛鄰守護隊80％普及率，訪視3萬多個案數，訪視次數15萬次，轉介1500多人次，未來也會結合相關單位，引進更多志工投入。

教育局長彭富源指出，已媒合學校開創長照國際人才班，補足新進人力的不足；農業局長王俊雄建議鼓勵農漁會投入長照服務。

林佳龍強調，托老一條龍是德政，市民最有感，不會發生「家有一老如有一寶，年輕人趕快跑！」情形，高齡化與少子化同時發生，使得社會中間世代年輕人負擔變大，全人的照顧政策，才能讓年輕人敢生敢養。

(中時)