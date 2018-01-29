消防車國道打火引連環撞 兩人送醫

2018年01月29日 18:30 中時 呂妍庭

消防人員將小客車駕駛救出。（呂妍庭翻攝）

消防車在國道中山高259.1公里路肩執行撲滅雜草勤務時遭追撞。（呂妍庭翻攝）

遊覽車右前方車頭毀損。（呂妍庭翻攝）

嘉義縣消防局1輛消防車29日下午3點在國道中山高259.1公里路肩撲滅雜草失火時，賴姓男子駕駛的銀色自小客突然從後方追撞消防車，接著自小客彈回外側車道，一輛遊覽車閃避不及追撞上來，遊覽車戴姓女導遊和謝姓駕駛雙雙送醫，所幸兩人都只受到輕傷，目前警方正在釐清肇事責任。

警方初步調查，下午3點5分左右，賴姓駕駛行經中山高大林路段時，不知什麼原因，先擦撞停在路邊的消防車，隨即反彈回車道，才又被後方遊覽車撞上，造成遊覽車右前方車頭毀損，消防車左後車體也凹陷，目前女導遊和賴姓駕駛都送到大林慈濟醫院救治中，56歲女導遊臉部碎玻璃畫傷，58歲賴姓駕駛嘴唇丶手部撕裂傷，胸部有挫傷，正在進一步檢查中，國道警察已進一步確認事故原因、責任歸屬。

遊覽車楊姓駕駛表示，當時車上有34名乘客，是來自新竹的家庭組團出遊，正在北返途中，透露他目睹小客車撞到消防車後反彈回車道，要閃避已來不及，所幸乘客無礙。嘉義縣消防局第2大隊大隊長沈廷衡說，消防車是接獲報案，指路邊雜草火警影響視線，當時同仁才停好車拉水線要滅火，小客車就撞上來，消防人員雖嚇了一跳，仍立刻投入救援，第一時間把受困的駕駛救出。

(中時)