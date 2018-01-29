李維維毛小孩「福仔瓜」天生麻豆！一看鏡頭就嘴角上揚

2018年01月29日 18:14 中時 林淑娟

李維維愛犬福仔瓜敬業笑咪咪。（伊林娛樂）

李維維愛犬福仔瓜敬業笑咪咪。（伊林娛樂）

李維維超疼愛福仔瓜。（伊林娛樂）

伊林娛樂藝人李維維愛毛小孩出了名，她本身養了「福仔瓜-福福」跟「李先蔘-滿滿」兩隻法鬥犬，時常在臉書分享狗狗生活趣事，呆萌的福仔瓜和李先蔘各擁支持者，人氣超旺；她日前帶福仔瓜錄製中天《麻辣天后傳》，福仔瓜全程乖巧坐在李維維腿上，看到工作人員側拍，還會看鏡頭，笑開懷的可愛模樣，被所有人猛誇簡直「天生麻豆」！

錄影當天，有其他來賓的狗跑來要跟福仔瓜玩時，福仔瓜也只是冷靜乖巧地看著對方，不亂動也不爆衝，李維維得意表示，福仔瓜每次上節目都表現很「專業」，讓她很自豪也很有面子。其實福仔瓜私下拍照時，並不會特別看到鏡頭就笑，但每次一上節目就都很會表現自己，所以鏡頭常常拍牠特寫。她透露，錄影前有跟福仔瓜曉以大義：「去賺自己的零用錢。」或許是因為這樣，福仔瓜很認真地工作，錄影結束後馬上在車上呼呼大睡。

李維維把福仔瓜當成家人般疼愛照顧，狗狗開心她就開心。她每一年還會替福仔瓜做健康檢查，有次福仔瓜健檢報告出來後，被醫生要求降低膽固醇，必須多吃蔬菜，她為此每日煮3、4種蔬菜拼盤給福仔瓜吃，讓李媽媽忍不住吃醋抱怨：「狗狗吃的比我還要好！」幸好經過一段時間的鮮食調養，狗狗的膽固醇順利降低了，讓她超開心。她也曾以福仔瓜的圖像做成抱枕、吊飾義賣，捐給慈善團體，人犬一起做公益，超有意義。

以往過年時，李維維都會為狗狗應景穿紅衣，還會給牠們加菜吃牛排和零食骨頭，但今年福仔瓜不小心又變胖，所以「過年加菜」就先休息一次。

(中時)