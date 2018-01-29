流感高峰 高市166家診所假日不打烊

2018年01月29日 18:36 中時 呂素麗

2018.01.29 高雄市 ▲高雄市衛生局29日啟動166家周日防疫門診，由鋼鐵人（右）與蜘蛛人（左）宣導勤洗手。（呂素麗攝）

寒流冷颼颼，流感人潮擠爆醫院，流感進入流行期，因應流感高峰期需求，高雄市衛生局協調全市166家基層診所即日起至3月底，周日不打烊，方便民眾看診。

衛生局29日舉辦「打擊流感不手軟」記者會，衛生局長黃志中及高雄縣市醫師公會理事長盧榮福、王欽程、中華民國基層醫師協會理事長林俊傑、高雄市診所協會理事長張榮洲、高市醫師公會理事楊宜璋、疾管署高屏區管制中心科長林慧真，及基層診所醫師等人，共同宣布啟動166家基層診所加入周日看診的防疫行列。

黃志中表示，流感已由北往南流行，高雄也進入流行期，如果基層診所周日不看診，民眾生病就往大醫院急診跑，造成急診大塞車，影響到重大急症病人，政府希望落實分級醫療，支持基層診所伙伴加入防疫行列。

衛生局疾病管制處長潘炤穎舉某醫學中心為例，急診已湧進流感病患，出現壅塞情形，待床時間為2至3天；現在已有585家基層診所加入流感防疫，其中166家周日照常看診，讓民眾看病更方便。

衛生局表示，預防流感要多洗手，家裡開窗讓空氣流通，並戴口罩。

(中時)