林心如烏雲退散！《我的男孩》收視破1

2018年01月29日 18:23 中時 林淑娟

林心如、張軒睿開心收視破1。（台視）

林心如走過被染「獨」風波後，烏雲退散好運到！她製作、主演的台視、八大《我的男孩》上週五（1/26）播出第六集，全體平均收視衝出1.03好成績、45-54歲女性分眾收視更高達1.71！相較上集收視突飛猛進，原來上周27日正逢生日的林心如特地許下生日願，她開心表示﹕「謝謝大家的支持，第一個願望已經實現囉！」，也讓聽聞喜訊張軒睿大呼：「心如姐的願望好靈！」

身為男主角的張軒睿特別趁機會感謝粉絲的支持與劇組團隊的付出，他感性表示：「可以慢慢見證大家的努力得到回報，很感恩！」該劇劇情發展越來越撲朔迷離讓粉絲猜不透，面對網友期待，林心如打包票回應：「接下來劇情的發展會一定會抓住大家的心，相信大家會越來越喜歡的。當然，也要請大家要繼續看下去囉！」

《我》劇上週五（1/26）全段收視高點1.24落在安慶輝媽媽（嚴藝文飾）鬧離婚，羅小菲（林心如飾）藉故要到安家拍廣告，精心設計讓安爸爸（屈中恆飾）說出對老婆的感謝，真實的劇情描寫引起許多家庭主婦的共鳴，許多網友也紛紛表示認同「安媽超辛苦遇到三個木頭」、「媽媽壓力超大、做半天沒人誇」、「回家沒注意到媽媽換髮型、她真的會生氣」。

身兼製作人的林心如分析：「劇情越平凡、觀眾越有共鳴。」已當媽媽的她也懂當母親的辛苦，忍不住呼籲粉絲：「當媽媽真的不容易啊，要多體諒媽媽的辛勞，媽媽也是很辛苦的，沒事少頂嘴囉！」

張軒睿也說這段劇情讓他感觸最深，「劇中爸爸感性的那段話當時聽了就很感動，因為他其實一直在默默付出，只是他沒有說出來，我想跟大家說『愛要即時』！」網友開始預測到底羅小菲（林心如飾）最後到底會情歸何處、如何有智慧做選擇，張軒睿賣關子說：「之後安慶輝跟小賴（李李仁飾）的對手戲會非常有趣，請大家繼續看下去囉！」

(中時)