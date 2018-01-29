傳因燈節內幕封殺記者 柯P：外洩消息者要自己負責

2018年01月29日 18:33 中時 柯伶穎

台北市長柯文哲傳出封殺記者！日前網路媒體報導前觀傳局長簡余晏離職內幕、台北燈節市府與廠商間的風波，不僅讓柯文哲公開表示不滿，更有爆料指出柯下令封殺該名記者，竟封鎖或是標示拒接該名記者電話，甚至要求所有11樓（市長室所在樓層）相關人員出示手機以表忠誠。爆料人士痛批，記者追蹤新聞幕後，竟被市長封殺，猶如文革與焚書坑儒，令人不寒而慄。

爆料人士指出，被封殺的記者近日只要打電話給市府高層，就會自動轉語音信箱，不敢相信是在21世紀民主台灣發生的事。為何柯文哲竟容不下一絲雜音或不同聲音？還是因為記者揭露事件真相呼之欲出而戳到痛處？更何況媒體監督、新聞自由是記者的職責所在，如有質疑，為何不敢正面迎擊？

爆料人士痛批，柯文哲隨口都提到民主、自由，口口聲聲說開放政府，放在自己身上竟是兩套標準！

據了解，柯文哲對該網路記者所報導的新聞向來都很感冒，曾多次私下抱怨該記者道聽塗說，寫新聞未經查證，也在公開受訪反批媒體造謠，甚至點名記者可以去寫劇本了。

而柯文哲今持續在歐洲參訪，當隨行記者問及此事時，柯表示，他出國前台北燈節的問題有很多記者造謠，對台北市政府造成很大的困擾，甚至造成內部互信基礎的影響。常常媒體記者是7分真3分假，並不是完全不對，但假的部分造成市府內部困擾，因此他要求，如果有涉及消息不正常外洩的人，自己就要有警覺去處理，在市府還沒想清楚應付假新聞或錯誤新聞的方法之前，相關人事都要為自己負責。

媒體追問柯，是否封殺網媒？他表示這也不是封殺，而是自己要有警覺怎麼處理，詳細方法內部還在討論。至於是否拒接網媒電話，柯又繞圈表示，如果涉及消息外洩出去，自己要想辦法去處理消息的正確。

柯話鋒一轉，批台灣媒體是亂象，媒體的發達好處是讓國家黑暗面變少，但常常假新聞太多受不了，如何在新聞的自由與新聞正確當中取得平衡，這是台灣政治界的難題，他也在思考這個問題。

(中時)