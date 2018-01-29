高雄春天藝術節草地音樂會《侏羅紀公園》、《愛是你愛是我》強檔影片打頭陣

草地音樂會已成為高雄春天藝術節招牌節目之一，擁有死忠的鐵粉。（文化局提供）

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《愛是你愛是我》獲選本世紀必看的經典愛情暖心喜劇。（文化局提供）

每年揭開高雄春天藝術節序幕的重頭戲草地音樂會，今年再度強勢回歸，一口氣推出《侏羅紀公園》與《愛是你愛是我》，由楊智欽指揮與美籍指揮Thiago Tiberio領軍高雄市交響樂團，在高雄市立美術館面湖草坡登場。

草地音樂會獨特的演出風格，已是高雄春藝的招牌節目，兩檔節目分別於3月10、11日與17、18日舉行，1月19日開賣當天，50分鐘內即售出超過2千張票，創下歷年售票記錄，足見邁入第九年的高雄春天藝術節，已成功培養一群死忠的草地音樂會鐵粉。

《侏羅紀公園》與《愛是你愛是我》分別於1993年與2003年上映，皆為影迷心中不可取代的經典。由史蒂芬史匹柏執導、約翰威廉斯配樂、改編自暢銷作家麥可克萊頓原作的《侏羅紀公園》獲奧斯卡3大獎項，包括「最佳音效剪輯」、「最佳視覺效果」與「最佳混音」，更在上映當年，創下影史票房最高紀錄，成為科幻冒險經典之作。

《愛是你愛是我》集結了休葛蘭、柯林佛斯、艾瑪湯普森、艾倫瑞克曼、連恩尼遜、綺拉奈特莉、比利鮑伯松頓等大牌明星演出，以溫馨的耶誕氣氛襯托8段各自獨立、卻相互輝映的感情關係，歡喜結局傳達「愛，無所不在」的訊息，讓所有觀眾發出滿足的驚喜聲，更獲選本世紀必看的經典愛情暖心喜劇。

文化局表示，草地音樂會是藝術節的旗艦之作，每年皆努力推出適合闔家觀賞的節目，在節目開演前，觀眾有90分鐘的時間，可以在草地上享用自己帶來的食物，現場更備有紅酒、輕食攤位，伴隨港灣城市和煦的氣候，可說是個大家一起看電影、聽交響樂的巨型野餐活動，深受觀眾歡迎。

(中時)

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