國家級溼地慈湖遭毀容 金管處追查汙染禍首

2018年01月29日 18:36 中時 李金生

數以萬計的鸕鶿南下金門度冬，慈湖是島上最大的棲地。（李金生攝）

水波瀲灩的池塘，遭人棄置大批廢棄物。（李金生攝）

美麗湖泊遭到汙染破壞，讓慕名來訪的遊客十分難過。（李金生攝）

一身亮麗羽毛的翠鳥也是慈湖溼地的住民之一。（李金生攝）

披著迷彩裝的翻石鷸，每年定期來到慈湖作客。（李金生攝）

金門「唯一」國家重要溼地，也是島上冬候鳥最大棲地「慈湖」，最近發現遭人棄置大量廢棄物，嚴重破壞當地生態環境。金門國家公園管理處已列管追查汙染禍首，將依國家公園法開單重罰。

坐落於金門本島西北角，比鄰古寧國小的慈湖溼地，面積廣達118公頃，屬於內陸自然溼地，為金門唯一國家級重要溼地，生態資源十分豐富，包括珍貴稀有保育類野生動物水獺、黑面琵鷺，其中又以數以萬計的鸕鶿在夕陽餘暉中列隊歸巢，更被譽為世界級生態景觀。近年在金門國家公園管理處規畫下，與沿線的古寧頭戰役、人文史蹟串連成觀光帶，吸引大批遊客來到。

但最近由「李光前將軍廟」前進的入口水塘，卻遭人丟棄數十袋廢棄物，內有老舊建材、磚塊，還有一般生活垃圾，讓原本水波瀲灩，水鳥穿梭來去的池塘，遭到嚴重的汙染，十分髒亂礙眼。

一群來自高雄的鳥友拍攝汙染景象，今天向本報投訴指出，金門號稱是「野鳥天堂」，已發現和紀錄300多種，且慈湖還是「國家級」重要溼地，卻被糟蹋成這個樣子，簡直慘不忍睹，讓人十分掃興，遠道前來作客的冬候鳥應該也會很難過。

他們並表示，台灣各地的國家公園，面積普遍比金門還大，但當地國家公園警察隊上山下海，到處走動巡邏查察，遏阻取締各種汙染行為，相信金門國家公園警察隊也可以做好，維護島上重要的觀光資源。

金管處表示，這處遭棄置垃圾的池塘，經查屬於私有地，但依法仍不得任意堆置廢棄物，目前已列管追查行為人中，只要有確切事實和證據，就依法重罰，並限期清除垃圾，也歡迎民眾協助檢舉不法。

(中時)