川普再淪揶揄對象 希拉蕊在葛萊美獎上說：他怕被下毒

2018年01月29日 18:55 中時 潘鈺楨

第60屆葛萊美音樂獎於台灣時間29日上午在紐約舉行。葛萊美不只是音樂人的盛典，政治人物也共襄盛舉。前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）就驚喜「現身」，與約翰傳奇（John Legend）、雪兒（Cher）、卡爾迪B（Cardi B）和史奴比狗狗（Snoop Dogg）等人錄製影片，分別唸了新書《烈焰與怒火：川普白宮內幕》的摘錄。希拉蕊念道：「他（川普）多年來一直深怕被下毒。這是他喜歡吃麥當勞的原因之一，沒人知道他會來買，而都是預先做好，安全無虞。」引發美國總統川普與身邊人士的不滿。

美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）在推特表示，對葛萊美獎這個橋段感到失望。川普之子小唐納川普（Donald Trump Jr.）也在推特抨擊這段影片：「讓他們在葛萊美獎頒獎典禮朗讀#假新聞書籍摘錄，就像為輸掉總統拿下一個大安慰獎。」

但主持人詹姆斯柯登（James Corden）說：「事實上，每一年，美國錄音學院（Recording Academy）都會表揚最佳誦讀專輯。過去這些年來，這個獎項曾頒給一些全球最鼓舞人心的聲音。柯林頓（Bill Clinton）曾獲葛萊美獎，歐巴馬也曾獲葛萊美獎，希拉蕊、卡特（Jimmy Carter）和高爾（Al Gore）都曾獲葛萊美獎。」認為政治人物出席或接受葛萊美獎並非罕事。

(中時)