MLB》達比修跟艾瑞耶塔會去哪？美媒猜這2隊

2018年01月29日 18:43 中時電子報 蔡銘仁

大聯盟自由市場流動冷，距春訓開始剩不到1個月，評價排前50名的自由球員還有26人未找到家，其中包括達比修有跟艾瑞耶塔(Jake Arrieta)2名頂級先發，《CBSSports》記者艾西薩(Mike Axisa)推測，達比修最後會落腳小熊，艾瑞耶塔則會去國民。

達比修跟艾瑞耶塔去年季後都投身自由市場，尋求上億美金的複數年合約。然而他們年逾30歲，加上各隊有過往經驗，且不想讓團隊薪資超過奢侈稅門檻1.97億，對給大約態度保守，使得2人從去年等到今年，都還沒找到新東家。

達比修現在進度較快，曾有美媒透露他可能在本周就會找到球隊，艾西薩認為這隊會是小熊。艾西薩解釋，小熊現在有蒙哥馬利(Mike Montgomery)能頂先發，但他先發兼後援會更有價值，達比修戰力也更強，小熊簽達比修是花大錢但不虧，用達比修補艾瑞耶塔，會讓小熊離冠軍更近。

相較達比修，艾西薩預測艾瑞耶塔會拖到開季，才會等到理想合約上門，最後或許會落腳國民。艾西薩認為，哈波(Bryce Harper)跟墨菲(Daniel Murphy)今年季後約滿，可能會走人，代表今年是他們最佳奪冠的時機，艾瑞耶塔雖不若2015年拿賽揚獎時威猛，仍有助國民戰力升級。

(中時電子報)