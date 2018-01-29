橘子皮解指紋鎖？陸官方介入調查

2018年01月29日 18:56 旺報 許昌平

日前，網上流傳一段「用橘子皮就能解鎖手機指紋識別鎖」的視頻，視頻中主流手機全部中招，用他人手指、橘子皮甚至紙巾就可以隨意解鎖手機指紋識別，還可以進行相應的指紋支付。專家對此表示，這只是在特定條件下出現的狀況，一般情況下，不會出現這種狀況。

橘子皮開指紋源於透明膠帶。騰訊報導，網上流傳的視頻顯示，在具有指紋驗證功能的手機上，貼上一層事先塗上部分導電筆塗層的透明膠帶，這樣就可以破解該手機的指紋功能。在機主解鎖過3次以上後，任何人都可以再次將手機解鎖，包括桂圓、橘子皮、紙巾等物品也可以成功解鎖。

這樣的結果並非是手機的問題，經驗證，市面上主流的幾款手機都有類似情況。只要有這樣一層透明膠帶，任何人都可以成功解鎖手機，並且可以使用其中的指紋支付、轉帳等功能。

另據央視報道，安徽的小許將手機摔到地上，導致指紋觸摸鍵出現了裂紋。此後，該指紋解鎖功能變為「萬能」，任何人都可以解鎖他的手機，甚至可以進行指紋支付。

除了手機之外，筆記本電腦、防盜門電子鎖等都採用了類似的指紋驗證方式，而在技術人員的測試下，依靠透明膠帶和導電筆，也都可以被隨意解鎖。

目前大陸工信部、質檢總局等相關部門已介入調查。實際上，在打開指紋驗證的過程中，最關鍵的並非透明膠帶，而是導電筆塗層。技術人員表示，在機主觸摸導電塗層解鎖時，指紋感測器接收到的資訊其實是導電塗層，而不是手指指紋。塗層會聚集形成固定圖案，並且與機主的指紋相結合，將新的圖案更新進指紋模板。

(旺報)