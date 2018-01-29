慈濟志工罕病纏身 憑心念恢復健康

慈濟志工趙秀英與先生郭東成，與大家分享樂在做志工的心路歷程。（陳淑娥攝）

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58歲慈濟志工趙秀英，4年前罹患罕疾「多發性皮肌炎」，全身腫脹到連眼睛都看不清楚，身體一動傷口就裂開流出血水，當醫生慘酷地說無藥可吃時，她卻樂觀說「反正我也不愛吃藥！」就這樣用心念戰勝了病魔，如今，她很快樂的與大家分享心路歷程。

慈濟基金會歲末祝福29日於慈濟清水靜思堂舉行，共有2500人參與，人人點燃祝福之燈，在燈燈相照中，共同祈願新的一年平安、吉祥；證嚴法師親臨現場，致贈每人一份福慧紅包。

慈濟志工趙秀英與大家分享心路歷程，她說，自己4年前罹患罕疾「多發性皮肌炎」，一開始皮膚一塊一塊變紅，最後腫起來，慢慢擴散至全身，腫到眼睛都看不清楚。只要身體一動，傷口就裂開流出血水，全身到處都痛，慢慢地無法自己穿衣服、上樓梯、禮佛，她開始意識到「我已經病得很嚴重了！」

趙秀英表示，當醫生宣告「這病沒有藥可以吃！」樂觀的她竟回答，「沒關係，反正我也不愛吃藥！」趙秀英開始自拍記錄身體的變化，每天用電腦打字，給自己寫信，回想起何時做慈濟，發生了什麼事，對自己的人生有什麼樣的啟發，在其中竟發現了很多感動的故事。

在先生郭東成及一對兒女的陪伴下，趙秀英靠著心念慢慢戰勝了病痛，郭東成說，在秀英漸漸康復後，卻接連歷經喪親之痛，一直都樂於助人的他們，當時曾自責救不了親人。不過，不管發生什麼事，樂觀的趙秀英始終秉持著慈悲、柔軟的心，一路走來對人的熱忱，一點都沒有改變。

(中時)

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