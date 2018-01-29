童綜合揮毫贈春聯 發票、捐款贈弱勢

2018年01月29日 18:59 中時 陳淑娥

一個上午下來匯集民眾愛心，共送出60幅春聯。（陳淑娥攝）

童綜合醫院連續第4年舉辦揮毫送愛心活動，由高齡92歲蔣朝源爺爺現場寫春聯，民眾捐出發票或直接捐款100元，開心兌換1對門聯，一個上午湧入眾多愛心人士，現場共送出60幅春聯，捐款及發票將全部捐贈給德水園身障教養院。

童綜合醫院表示，農曆年節前，再度邀請書法協會老師到沙鹿院區現場揮毫，做公益送春聯，並與台中市立德水園身心障礙教養院合作，病患或民眾只要捐出10張期限內發票，或直接捐款100元，就可兌換1對門聯。

高齡92歲的蔣朝源爺爺，帶領書法協會陳淑芳女士與劉振興先生現場寫春聯，3名書法老師連續4年從未缺席，童綜合醫院復健科主任吳坤霖醫師也再度與民眾同樂，提筆揮毫貢獻心意。

不辭辛勞地到醫院發揮所長的蔣朝源說，因曾長時間陪太太復健，本身也在童綜合醫院看診，感念醫護人員的耐心與愛心，所以決定盡一己之力來回饋社會，雖然每次都要寫數10張春聯，相當耗費體力，但仍甘之如飴

由於今年連續第4年舉辦，許多患者與民眾一早就在等待老師墨寶，也大方捐出發票或100元，活動共送出60幅春聯，除了發票外，還捐贈了4400元現金，讓德水園身心障礙教養院備感溫馨。

(中時)