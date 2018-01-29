過年持台塑卡加油 送大甲媽御守

台塑石化董事長陳寳郎與鎮瀾宮董事長顏清標，共同將平安御守過爐。（陳淑娥攝）

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台塑迎新春推出加油送限量平安御守或招財錢母。（陳淑娥攝）

真正的天后降臨！台塑石油與大甲鎮瀾宮合作，推出「台塑迎新春、財保平安」活動，民眾只要持台塑聯名卡至台塑全台370個指定加油站，加油滿額將送出限量已過爐的平安御守或招財錢母。

台塑石化今年跨界結合民間信仰，首度與大甲鎮瀾宮合作，同時為了迎接今年農曆狗年到來，台塑石油特地取諧音「旺」年，設計了一系列「旺財保平安」的春節活動。

「天后級的代言人！」台塑石化董事長陳寳郎表示，此次聯手的最大動機，希望在媽祖的庇佑下，讓民眾在新的一年能夠平安順利、賺大錢！顏清標也說，「用車人加了媽祖加持過的油品，行車會更加平安！」

台塑石油表示，平安御守共有代表台塑「日、月、星、辰」的紅、黃、藍、黑色的款式，不同顏色的御守，有不同的象徵意義，紅色代表出入平安，黃色代表財運滾滾來，藍色代表事業順利，黑色代表全家平安吉祥！有信眾說，「四色平安御守的設計小巧可愛，一定要蒐集一整套。」而加持過的錢母，小巧精緻可隨身攜帶，讓消費者在新的一年財旺人也旺。

台塑石油指出，「台塑迎新春、旺財保平安」春節活動，從2月14日至3月2日止，民眾只要持台塑聯名卡，至台塑石油全台370個指定加油站，單筆刷卡加油滿25公升，憑消費發票即可兌換大甲媽祖加持好禮。除了實體活動，網路活動也同步進行，有機會獲得價值10萬元新光三越禮券、7-11禮券等多項大獎！(活動網址: http://www.lucky2018.com.tw)

(中時)

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