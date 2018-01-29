迎新春，信眾集資為北港媽祖與眾神明換新裝

2018年01月29日 19:02 中時 張朝欣

迎新春，神明也要穿新衣！北港朝天宮每年吸引6、700萬進香人次，神明衣帽因香薰染上顏色，今年信眾集資50餘萬元，為媽祖與眾神明添新裝，10餘尊神明煥然一新，在新的1年為信眾帶來新氣象。

北港朝天宮香火鼎盛，進香遊客虔誠燃香參拜，藉由香火向媽祖與眾神明祈願，不僅廟宇樑住被香薰染上顏色，大殿神龕的鎮殿媽、開山媽等神尊也被薰黑，因此每年朝天宮在歲末都會進行大殿清洗，每3年為神明更換新衣。

朝天宮莊儀團理事長蔡煌明表示，早期廟方每年都幫大殿神明更換新衣，許多信眾爭相為媽祖與眾神明服務，需要排隊許久才能如願，後來廟方便改為由信眾集資添香油錢、每3年更換1次神衣。

朝天宮祭祀組長紀仁智說，更換神衣是非常神聖的任務，因此參與者必需茹素淨身以示虔誠。由於大殿許多神像都有2、300年歷史，更換時必需小心翼翼，所以都是由廟方資深人員來進行，每個人都以此為榮，絲豪不敢大意。

廟方指出，第10屆董監事去年10月就職後即積極改革，陸續整修廟宇相關硬體，今年神衣製作也加入新元素，媽祖神衣的採用新繡圖，千里眼與順風耳將軍、中壇元帥三太子也都有不同風貌的神衣，看起來喜氣洋洋。

信眾對於廟方的用心都表示肯定，認為新年新氣象，看到朝天宮大殿與各殿用心清掃，整個環境煥然一新，參拜時令人神清氣爽、身心安頓。

(中時)