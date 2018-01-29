彈頭遭質疑靠著周杰倫 反嗆網友：你來啊！

2018年01月29日 19:07 中時 許雅淳

彈頭女友到場支持。（許雅淳攝）

南拳媽媽29日舉辦《奇蹟》新歌發表會，團長彈頭6年前與前妻離婚，現與空姐女友貝貝交往近3年，女友現身幫他打氣，在旁擔任助理，他霸氣十足：「我總有一天會娶她。」但目前是順其自然，也還沒真正想二度邁進婚姻的念頭，並打趣說：「我們能交往就是奇蹟，有人要我就很開心了。」很感謝女友一直在陪伴，工作繁忙的他，時常各地奔波，發表會隔日要去泉州商演，3月又要與周杰倫（周董）展開演唱會巡演，同時還要籌備南拳媽媽下張專輯。

他跟周董認識已18年，表示很感謝周董，「我是周董在歌唱比賽選出來的，以前什麼都不懂，我每次看著到周董唱完演唱會40首歌後，結束不去慶功宴，反而找音樂老師檢討，也常跟我常耳提面命，一些小細節，很值得大家學習」，他跟周董唱演唱會巡演超過300場，坦言；「因為唱歌、創作，才能把我女兒扶養長大。」，至於周董都已是2個孩子的爸，他直說：「周董是超級賽亞人都能統治地球了，我只是個凡人。」

發表會上，特別請到好友錄製VCR，包括周董與老婆昆凌。他過去曾幫忙做 〈楓 〉、 〈退後 〉、 〈擱淺 〉等歌詞，而被問到有網友認為他都靠著周董？對此，他反嗆網友：「那你來啊，在他（周董）身邊你要站得住啊。」

(中時)