路斯明戴陀飛輪表 覺得「好自在」

2018年01月29日 19:08 中時 陶福媛

路斯明佩配戴TAG Heuer Carrera Heuer-02T陀飛輪計時碼表。（TAG Heuer提供）

TAG Heuer Carrera Heuer-02T陀飛輪計時碼錶，18K玫瑰金款式，84萬8300元。（TAG Heuer提供）

陀飛輪表動輒要價百萬元以上，讓愛表人士只能望之興嘆，泰格豪雅（TAG Heuer）於兩年前推出陀飛輪表，以自製機芯壓低成本至少一半以上，售價54萬1,700元起跳，以高CP值成功席捲市場，讓路斯明也為之心動，「我今年四十歲了，戴TAG Heuer陀飛輪表，讓我覺得好自在！」

路斯明笑說，他一直不敢嘗試配戴高複雜功能的名表，擔心會有「小孩開大車」的違和感，但他試戴了泰格豪雅的陀飛輪表後，覺得很自在，心想自己更成熟穩重了，才能撐起陀飛輪表的品味和質感，不免有些心喜。

泰格豪雅兩年前推出TAG Heuer Carrera Heuer-02T陀飛輪計時碼表，採用計時功能、浮動陀飛輪，以及COSC瑞士天文台機芯認證自動上鍊機芯，五十多萬的價格震驚了鐘表界。今年，泰雅豪雅推陳出新，陸續發表陶瓷、玫瑰金、碳材質、表圈鑲鑽等款式，其中最貴的玫瑰金陀飛輪表，要價也不到百萬元。

(中時)