2018年01月30日 06:50 中時電子報 尉遲佩玉 、林博泰／台灣運彩總經理 、林博泰／台灣運彩總經理

《時來運轉》眉角 – 林博泰：運彩「特尾樂」春節大加碼 買2千元最高可中1600萬元獎金

運彩籃球也有類似樂透彩高額頭獎的玩法－「特尾樂」(台語發音迪阿尾)最高獎金7,000倍，非常適合以小博大。

「特尾樂」只要猜中籃球比賽隊伍得分的尾數就中獎，中1尾(猜中1個投注隊伍得分的尾數)獎金7倍、中2尾(猜中2個投注隊伍得分的尾數)獎金70倍、中3尾(猜中3個投注隊伍得分的尾數) 獎金700倍、中4尾(猜中4個投注隊伍得分的尾數) 獎金高達7,000倍，買「特尾樂」1張，只要100元中4尾就有70萬獎金，可以買輛新車代步，如果買1,000元中4尾，獎金就高達700萬，可以買間新房入住，非常適合想要以小博大的消費者購買。

2018籃球特尾樂春節加碼，獎金最高8000倍。(圖/台灣運彩提供)

今年農曆過年前後一個月(2月1日15：00至3月1日14：59)的時間，「特尾樂」全面加碼，中1尾獎金從7倍加碼為8倍、中2尾獎金從70倍加碼為80倍、中3尾獎金從700倍加碼為800倍、中4尾獎金從7,000倍加碼為8,000倍，如果彩迷過年有錢也加碼投注，買2,000元中4尾，獎金就高達1,600萬，歡樂過年時，不妨買張「特尾樂」來試試，或許您也有機會讓自己在這個過年期間晉升為千萬富翁，開心過好年。

(中時電子報)