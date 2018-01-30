NBA》明星賽好康加碼 贏家可獲300萬

2018年01月30日 07:01 中時電子報 熊昌成 ／綜合報導 ／綜合報導

為提升明星賽的競爭性、可看性，除了在明星球員選拔做改革外，NBA聯盟還決定為比賽加碼，今年在明星賽中贏球一方的球員，每人可分得的獎金將提升至10萬美元（約新台幣293萬元）。

據《ESPN》得自NBA聯盟的訊息透露，為鼓舞入選球員的參賽態度、激發競爭意識，明星賽勝隊球員將可獲得比以往多一倍的獎金，也就是將原來的5萬美元調升為10萬美元；落敗的一方每人可得2.5萬美元，由於兩者間的落差高達7.5萬美元，預料可激發參賽球員的贏球企圖心，認真比賽，替明星賽添刺激感和競爭性。

西區明星隊隊長柯瑞（Stephen Curry）知悉後受訪表示，「獎金加碼很有意義，能讓球員認為花時間參與比賽是值得的。」這和我們上週末在主場打塞爾提克時是完全不同的比賽，但他也建議，應縮短明星賽行程，或許更有助於球員的參與意願。柯瑞的隊友克雷湯普生（Klay Thompson）更是直言：「那可是一筆大錢啊！肯定會有所助益的。」

將代表西區明星出賽的塞爾提克隊球星荷福德（Al Horford）也認為，獎金加碼的激勵絕對能讓球員更認真，他即將代表東區「詹皇隊」的隊友厄文（Kyrie Irving）則說：「這肯定會讓比賽變得更加有趣，且勝隊獎金加碼更是大大的不同。」

今年的明星賽將於2月18日在洛杉磯湖人隊主場開打。

(中時電子報)