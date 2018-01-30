NBA》明星賽好康加碼 贏家可獲300萬

西區明星隊隊長柯瑞認為明星賽獎金加碼很有意義。(美聯社資料照)

友善列印
中時電子報
／綜合報導

為提升明星賽的競爭性、可看性，除了在明星球員選拔做改革外，NBA聯盟還決定為比賽加碼，今年在明星賽中贏球一方的球員，每人可分得的獎金將提升至10萬美元（約新台幣293萬元）。

據《ESPN》得自NBA聯盟的訊息透露，為鼓舞入選球員的參賽態度、激發競爭意識，明星賽勝隊球員將可獲得比以往多一倍的獎金，也就是將原來的5萬美元調升為10萬美元；落敗的一方每人可得2.5萬美元，由於兩者間的落差高達7.5萬美元，預料可激發參賽球員的贏球企圖心，認真比賽，替明星賽添刺激感和競爭性。

西區明星隊隊長柯瑞（Stephen Curry）知悉後受訪表示，「獎金加碼很有意義，能讓球員認為花時間參與比賽是值得的。」這和我們上週末在主場打塞爾提克時是完全不同的比賽，但他也建議，應縮短明星賽行程，或許更有助於球員的參與意願。柯瑞的隊友克雷湯普生（Klay Thompson）更是直言：「那可是一筆大錢啊！肯定會有所助益的。」

將代表西區明星出賽的塞爾提克隊球星荷福德（Al Horford）也認為，獎金加碼的激勵絕對能讓球員更認真，他即將代表東區「詹皇隊」的隊友厄文（Kyrie Irving）則說：「這肯定會讓比賽變得更加有趣，且勝隊獎金加碼更是大大的不同。」

今年的明星賽將於2月18日在洛杉磯湖人隊主場開打。

(中時電子報)

《時來運轉》眉角 – 林博泰：運… WCBA》彭詩晴22分、9板 上海橫掃…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。