你每天都在吃嗎？ 這4種早餐搭配熱量大爆表

2018年01月30日 00:01 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

早餐是人一天當中最重要的一餐，在台灣想吃早餐非常方便，不管你要中式還是西式，各式各樣的早餐都可以買的到，就算睡過頭也還有便利超商可以選擇，不過早餐到底該怎麼吃才能吃得既健康又營養呢？

根據《ETFashion》報導列出了四種最可怕的早餐搭配組合，這些組合的熱量甚至可以抵上一個便當的熱量，快來檢視看看你是否踩到「肥胖早餐組合」的地雷。

組合一 「便利商店熱狗堡+飲料」

超商販售的熱狗堡份量看起來或許很少，但熱狗本身就是加工肉品，熱量、油汁、鹽分都不低，加上許多人吃熱狗堡的習慣都會淋上番茄醬、芥末醬或酸黃瓜，讓口味變得更重，這樣在不知不覺中又吃入了更多的鈉和熱量，一份熱量就可達500卡，若是再搭配一杯200卡含糖飲料，總熱量就已經700卡了。

熱狗堡+飲料熱量超驚人。(圖/shutterstock)

組合二 「早餐店鐵板麵+奶茶」

在冷冷的冬天可以吃上一盤熱騰騰的炒麵，相信是許多人會選擇的小確幸，但鐵板麵通常都會加有大量的醬汁，又油又鹹的，吃了之後就會想喝上一杯高糖份奶茶，如果真的很喜歡這個組合，建議1個月1、2次就好。

組合三 「可頌、起酥+全糖手搖飲」

許多人也會選擇購買麵包來解決早餐，但這種時候你選的麵包會是那些呢？非常美味的可頌麵包、起酥麵包跟波羅麵包熱量都不可小覷，油脂比例在麵包選項中屬於最高的，依大小不同，卡路里可從300至500卡不等，若還有夾餡熱量更是往上暴增，若是又搭配全糖手搖飲，熱量恐怕就是抵得上一個便當了。

可頌若有夾餡熱量更高。(圖/PEXELS)

組合四 「燒餅油條+米漿」

不管是一般包了油條、肉鬆的飯糰，還是燒餅+油條，熱量也都突破500卡，這時你若是在喝上一杯熱量跟油脂都比豆漿高的「米漿」，絕對是會讓你的熱量飆破表。

(中時電子報)