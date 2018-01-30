兩岸同時搜救蒙古籍貨船 大陸救出2人、1人為台灣人

2018年01月30日 00:06 中時電子報 丁世傑

瑞邦（台灣）船運公司一艘設籍蒙古的貨船「建宏1號」28日深夜在溫州外海面臨沉沒，兩岸軍方皆派員搜救。中國大陸媒體29日晚間報導則宣稱，共軍救起2名落水人員，其中一人為我方船員。不過，軍方官員表示，由於位置有些差異，因此台灣的飛行員並未與中國軍艦接觸。

根據中央社報導，中華民國國防部29日發新聞稿指出，28日晚間10時3分接獲國搜中心通報，蒙古籍貨輪「建宏1號」位在松山機場北方約140海里處即將沉船，船上有10名船員（中華民國籍1人、印尼籍5人、緬甸籍4人），緊急申請國軍待命機（S-70C、EC-225、C-130各1架，合計3架）前往搜救。

國軍立即派遣松山S-70C型機1架、嘉義EC-225型機1架及屏東C-130型機1架，自10時35分至11時3分陸續起飛執行搜救任務。不過，軍方官員表示，由於位置有些差異，因此台灣的飛行員並未與中國軍艦接觸。

中國大陸新華社29日則報導，共軍東部戰區聯指中心28日晚上11時左右接到情況通報，蒙古籍貨船「建宏1號」位溫州外海面臨沉沒。戰區聯指中心迅速與地方海事、海警等部門加強協同聯動，組織失事貨船附近海域的濟南艦展開救援行動。

濟南艦抵達事發海域後，投放救生圈、吊放小艇，2名落水船員獲救上艦接受緊急救治，其中一名為印尼籍，一名為台灣籍，目前意識清醒無生命危險。但濟南艦之後除發現多處海面漂浮的救生衣外，未發現其他落水人員。

據新華社報導，失事貨船共有船員11人，船運公司為瑞邦（台灣）公司，事發時正由台中運輸白砂糖駛往南韓。

(中時電子報)