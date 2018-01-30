小寶貝體驗當機長！安捷飛航訓練中心打造專屬機師夢工廠

2018年01月30日 02:24 工商 張佩芬

小寶貝變身機長不再是夢想，安捷飛航訓練中心、《國家地理》雜誌與知本金聯世紀酒店聯合舉辦三天兩夜的「小小飛行體驗親子營」設計全新課程，包括機場環境特色介紹、現役飛行教官講解飛行原理等，讓參與營隊的親子們體驗真實模擬機及參觀教練機，並了解機師的工作內容，共創美好的飛行體驗回憶。

上周五「小小飛行體驗營」第一日於知本金聯世紀酒店內先從紙飛機創意大賽暖身，而翌日則在安捷飛航訓練中心臺東棚廠基地展開實地參觀，共吸引了60位親子熱情參與本次營隊活動。現在多位飛行經驗豐富的資深教官及地面學科教師以簡單的手作教導飛行知識，更踏入培訓機師與維修飛機的專業棚廠。

最後一日國家地理繼續進行無人機原理等實作內容，透過有趣又專業的遊戲與課程，讓孩子們對飛行的好奇心有了完整的解答，扎根未來成為飛行員的夢想。

安捷一直持續致力於推廣國內航空教育，首度與《國家地理》及知本金聯世紀酒店合作舉辦「小小飛行體驗營」，拓展新世代對於飛航的視野，推出後獲得廣大迴響，未來期待為不同年齡層量身打造更多飛行相關營隊。

去年安捷與華信航空合作國內第一個專業飛行體驗營深獲好評，今年度再續推出「2018華信航空體驗營」，為期兩天一夜的行程，安排地面學科6小時的課程、Level5模擬機實機操作1小時及真飛體驗飛行1小時，搭乘華信航空班機往返台東，18歲以上就可報名，每個月兩梯次，每梯次4到6個名額數量有限。

(工商)