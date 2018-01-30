美聯邦調查局副局長麥凱布在壓力下去職 白宮： 與總統無關

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美國聯邦調查局(FBI)副局長麥凱布（Andrew McCabe）已辭去職務，並從29日起正式離開FBI副局長一職，等待退休。麥凱布屢遭川普總統指稱政治立場偏頗，有消息傳出麥凱布是在壓力下去職；白宮則表示，川普總統未涉入麥凱布去職決策過程。

麥凱布「突然」去職的訊息，29日傳出後，引發各方揣測。去年5月川普解除前FBI局長柯米職務後，麥凱布曾暫任代理局長。但川普在「通俄門」調查案中，一直緊咬麥凱布的政治立場不放。麥凱布的妻子吉兒是希拉蕊柯林頓的長期支持者。

川普透過推文指稱，麥凱布的妻子吉兒2015年角逐維吉尼亞州參議員時，收取希拉蕊方面捐款70萬美元做為競選費用。共和黨和川普盟友均公開表示希望麥凱布離任；麥凱布去年12月已表明計劃今年退休，他在今年三月即符合退休資格。離開副局長職務後的麥凱布，將於3月18日正式退休。

接近麥凱布人士告訴《紐約時報》他是在現任FBI局長雷伊的壓力下倉促提前去辭。消息來源指出，雷伊有意將麥凱布「降調」到另一職務。

白宮官員表示，川普總統已獲悉麥凱布辭職的訊息。白宮發言人桑德斯在29日的例行新聞簡報會上，面對媒體追問則表示，此事與白宮無關，川普總統也未涉入麥凱布去職決策過程。

雷伊獲川普提出為FBI局長後，去年夏天在聯邦參議院的提名聽證會上曾表示，若成為FBI局長將會確保FBI獨立運作，包括「通俄門」調查在內。

(中時)

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