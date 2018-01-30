1月30日各報頭版要聞

2018年01月30日 07:27 中時電子報 綜合報導

@中國時報

中油桃園煉油廠29日清晨6時40分發生爐管氣爆，熊熊烈焰竄升3層樓高，遠在3公里外都能感受到爆炸震波，嚇壞四周居民，中油總經理李順欽出面鞠躬道歉，並承諾會在「先建後拆」前提下重啟遷廠計畫；桃園市府除開罰100萬元，市長鄭文燦強烈要求中油需限期遷廠。

基隆市長初選烏龍事件重創國民黨形象，29日黨中央邀集謝立功、宋瑋莉2人至基隆市黨部召開記者會，不料，會前傳出宋為顧全大局決定退選，但在現場她極力否認，並說：「你有沒有聽到從我嘴巴裡講出來過？沒有吧！」最後又拋下一句「成功不必在我」。據了解，宋瑋莉原提出下屆議長作為退選交換條件，但黨主席吳敦義不同意，導致宋的態度一日數變。

日本核災區食品輸入台灣即將解禁。衛福部次長何啟功昨日表示，由於時過境遷、國際貿易規定與人民需求等因素，繼續維持地區禁令是「不對的」，有必要檢討日本食品政策，衛福部長陳時中說，未來可望比照美國的做法，改採高風險食品進行管制。

婦聯會明天舉行臨時會員大會，但會內暗潮洶湧，鷹派昨發出「婦聯會會員拒絕簽署行政契約連署聲明書」，主張婦聯會若與內政部簽訂「認罪協商」，婦聯會將再也無法自清。聲明中提出行動呼籲「木棒、鐵棒我們都不怕，堅決捍衛公道」！鷹派人士確信，前主委辜嚴倬雲支持拒簽行政契約。

@旺報

陸籍東方和廈門兩家航空公司向我民航局申請共176班春節加班機尚未獲准。交通部29日表示「已做最壞打算」，除了預估返台尖峰的2月12和13日兩天，返台的海空運力充足，必要時還可協調軍機疏運，也擬定包括旅客移轉至其他航空公司5大替代方案協助台商、旅客返台。

陸委會29日召開年終記者會，有媒體詢問「兩岸是不是一家」、「一個中國是不是問題」，陸委會主委張小月以「跳針式」回應，反覆重申政府依據《中華民國憲法》和《兩岸人民關係條例》處理兩岸事務，面對媒體不斷追問，張又補充一句，「兩岸關係就是兩岸關係」。

今年11月台灣將舉行地方九合一選舉，兩岸因素仍是左右台灣選情的重要變因之一。大陸國台辦前副主任王在希接受《旺報》專訪表示，蔡英文日前改口稱「不排除大陸武統」，原因是無法再掩蓋兩岸關係變化的現實，由於台灣選舉年到來，當然也有打悲情牌的考慮，這也是民進黨在歷次選舉中的慣用伎倆。

將於2020年於台灣桃園開設全新水族館的「株式會社橫濱八景島」，旗下擁有許多日本人氣水族館，其中最受歡迎的是位於東京心臟地帶品川區的「Maxell Aqua Park品川」，擁有360度絢麗燈光夢幻海豚秀與觸碰式互動水槽，融合會隨著四季與日夜變化的音效光影技術，非常適合大小朋友一起同遊。

@工商時報

角逐大陸市場，各金控自尋強大夥伴。中信金控子公司台灣人壽持股50％的大陸君龍人壽，規劃將引進新股東，目前談定是大陸電商巨擘京東集團，京東希望取得經營權，即至少51～60％持股，台壽已向中國大陸保監會報告，若獲保監會同意，今年內可望拍板。

農曆年前賣壓提早出籠，法人認為，獲利賣壓可望逐漸在封關前減輕，台積電、大立光雙王昨（29）日超給力，台股指數再度站回11,200點，顯示資金尋求大型權值保值股庇護，轉進高殖利率、獲利仍具成長的公司。

大陸房地產巨頭萬達集團昨（29）日公告，該集團旗下萬達商業和騰訊、蘇寧、京東和融創4家企業簽訂戰略投資協議，騰訊等4家企業將以340億元人民幣（下同，約新台幣1,567億）收購萬達商業14％股份。該筆交易也將是全球互聯網公司和實體商業巨頭之間最大的單筆戰略投資之一。

千呼萬喚始出來，統一超無人小七「X-STORE」昨（29）日曝光，整合國內外20家廠商研發，結合臉部生物特徵辨識、商品辨識、自動結帳POS系統等多項高科技技術，打造出國內首家無人超商概念店。但「X-STORE」目前只讓總部員工測試使用，並未對外開放，何時真正開放無人店尚未有時程表。

(中時電子報)