NBA》重磅交易！快艇葛瑞芬被賣到活塞

2018年01月30日 07:56 中時電子報 盧品青

根據ESPN「沃神」爆料，快艇已經賣掉前場大將葛瑞芬(Blake Griffin)，交易的對象是活塞。葛瑞芬季外才與快艇簽下5年1.73億美元的合約，他還說希望「終身都是快艇人」，如今他可能要變成活塞人了。

快艇預計在這樁交易獲得哈里斯(Tobias Harris)、布雷德利(Avery Bradley)、馬楊諾維奇(Boban Marjanovic)、1支首輪選秀籤與1支次輪籤，活塞可以獲得葛瑞芬、布萊斯強生(Brice Johnson)、瑞德(Willie Reed)。

葛瑞芬的勇猛自然不在話下，本季場均23.6分、8.3籃板、5.7助攻，不過他身上的舊傷也很多，包括左股四頭肌撕裂、右膝手術、手骨骨折和腳趾受傷，而且他的脾氣比較暴躁。

上回快艇與火箭爆發嚴重衝突時，球隊總裁兼總教練瑞弗斯(Doc Rivers)冷眼旁觀，就被ESPN名嘴史密斯(Stephen A. Smith)質疑為何不保護自己的球星。

目前快艇排名西區第9，還有很大的希望闖入季後賽。沃神指出，快艇接下來還要賣掉小喬丹(DeAndre Jordan)和路威廉斯(Lou Williams)，也就是要把整支球隊給拆了。

(中時電子報)