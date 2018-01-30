台灣經濟愈來愈差 認為兩岸會統一的年輕人變多了

2018年01月30日 08:49 中時電子報 李月華 /綜合報導 /綜合報導

台灣民意基金會日前公布民調，高達六成民眾對蔡總統拚經濟表現不滿意，其中兩成七的人更是「強烈不滿意」。政大民族學系副教授藍美華表示，最近一、兩年接觸的學生，認為未來可能會統一的人確實變多了，因為他們覺得大陸在經濟各方面都不斷發展，台灣的經濟卻愈來愈差，所以認為兩岸可能趨向統一。

本月初，天下雜誌發布國情調查，發現「台灣人認同度」創5年新低，20到29歲年輕世代認為自己是「中國人」比率提高，天然獨不再是鐵板一塊。去年底美麗島電子報民調，蔡英文信任度降至執政以來新低，過去最歡迎她的年輕人、高學歷族群變成最不滿意她的一群人。

藍美華在接受中評社訪問時指出，年輕人只要走出去打開眼界，就會改變想法，過去台灣的大學生不見得認為兩岸會統一，可是她最近與學生討論這個問題，發現現在的年輕人很難去講統獨問題，因為他們比較在乎、關心生存發展，也就是找工作、謀生活的問題，完全不喜歡談政治，或許可以改稱以台灣為主的「台派」和主張統一但非急統的「華派」比較客觀，而非帶有統獨的政治意涵。

她並說，現在很多學生多少都有親朋好友在大陸工作，而且這個數量愈來愈多，因為台灣找不到好工作，大陸又提供很好的機會、待遇大力吸引台灣年輕人才，只要有很好的發展機會，年輕人就會繼續留在大陸，自然就會有好感，未來在政治上的態度就有可能改變。

(中時電子報)