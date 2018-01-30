明迎來首次國情咨文 美媒預測川普5大重點

2018年01月30日 09:24 中時電子報 李靖棠

據美國哥倫比亞廣播電視台（CBS）報導，美國總統川普（Donald Trump）將於美東時間30日，前往華府（Washington D.C.）國會山莊（United States Capitol）進行他任內首次國情咨文（State of the Union address）演說。面對這「跌宕起伏」的一年任期，外界都很關心，主觀意識極為強勢的川普，會對未來施政畫出怎樣的藍圖。

對此，美國媒體統整他一年來關心的重點議題，認為本次咨文的主題將圍繞「如何建設一個安全、強大且令人驕傲的美國」（building a safe, strong and proud America.），並預測5大重點如下：

美國前總統歐巴馬（圖前方）於任內，進行最後一次國情咨文演說。（圖/美聯社）

一、就業與經濟：

川普勢必會提及，他上任一年來美股上漲、失業率大減和甫通過的稅改方案，尤其是稅改法案，對於未來美國民眾與經濟的正面影響為何，都將是咨文內的首要重點之一。至於強勢美元的走勢，也有機會納入咨文演說內。

二、基礎建設：

川普從就任之初，就不斷要求國會批准那高達1.7兆美元（約49.5兆台幣）的基礎建設預算案，欲藉擴大內需市場，改善產業、就業率和各地老舊基礎建設。但此案至今卻仍處於被冰凍狀態，川普勢必藉此機會呼籲參眾兩院，應趕緊通過預算讓建設落實。

三、移民議題：

移民議題是這半年來，川普政府最大爭議之一。無論是限縮依親移民範圍、廢止綠卡樂透或是砸下250億美元（約7,282億台幣）經費，持續在美墨邊境興建「長城」，都成為川普念茲在茲的重要議題。對於「追夢人」計畫（Dreamers）的未來動向，也可能成為川普的演說內容之一。

四、國際貿易：

從「美國第一」（America first）的口號提出後，川普對國際貿易與投資的態度，就一直是各方關切的重點。本次國情咨文中，美國是否重新考慮回到跨太平洋夥伴協議（TPP）和北美自由貿易協定（NAFTA），以及是否真將對中國大陸，祭出更大、更多的制裁手段，都成為川普首次咨文的關鍵之一。

五、國防安全：

隨著美軍在全球「責任」愈來愈重，而國防預算卻遠不如預期的情況下，去年接連在亞太等多地發生撞船墜機的意外事故。加上川普先前宣佈的擴軍計畫，勢必讓他在國情咨文演說上，呼籲參眾兩院的議員們，儘速批准國防預算，讓美軍能維持強大。而對於海外盟友方面，日本、南韓與北約（NATO）等有美國駐軍之處，很可能成為他再度要求軍費或軍售的目標。

國情咨文一詞源自於小羅斯福總統（Franklin D. Roosevelt），美國歷任總統，每年都會在美國國會聯席會議上，向參眾兩院議員、聯邦大法官、參謀首長聯席會議和內閣成員報告，未來一年或四年的整體施政計畫或方向。

然而，為防範可能的危險與攻擊，傳統慣例上會有一名內閣成員缺席，以防若有萬一發生時，該成員仍能按照美國總統繼任順序繼任總統職位，維持政府運作，該成員被稱為「指定倖存者」（Designated survivor）。

(中時電子報)